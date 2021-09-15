Врачи городской детской больницы Петрозаводска забили тревогу

Голодные обмороки персонала и состояние медтехники в петрозаводских больницах ровно 20 лет назад стали угрожать здоровью пациентов. В детской городской больнице, например, врачи были вынуждены вручную осуществлять искусственную вентиляцию легких новорожденным пациентам. Они забили тревогу еще в начале 2001 года, но мер принято не было. При этом деньги за свой труд они получали с большими задержками.

Выражать свое недовольство забастовочным способом врачи, по своему глубокому убеждению, не имеют права. «Мы же не можем своих пациентов оставить. Вы же сами знаете, когда поступает «тяжелый» ребенок, мы не можем сказать – нам не платят, мы не будем оказывать помощь. Несмотря на тяжелую ситуацию, мы свой долг обязаны выполнить. Наверное, это самое главное, ради чего мы и пошли в эту профессию», - заявил Виктор Яремич, главный врач детской больницы Петрозаводска.

Безвозмездный труд медиков не отражался на их профессионализме. Детей здесь лечили на совесть. Однако в те годы здоровью маленьких пациентов начала угрожать медтехника. В течение последних пяти лет она в больнице практически не обновлялась. «Аппаратура у нас очень старая, новую мы приобретать не в состоянии, импортная очень дорого стоит». Так что приходилось работать с тем, что есть. При этом больница задолжала медтехникам 50 тысяч рублей, и они уже пару месяцев не обслуживали даже то, что работало на честном слове. Функции техники выполняли сами врачи. В любой момент отсутствие аппаратуры могло обернуться трагедией: «В отделении интенсивной терапии, где самые тяжелые дети лежат, нет даже аппарата искусственной вентиляции легких. Дети с нарушениями дыхания могут в любой момент погибнуть, если такое состояние у них возникнет. Врачи пользуются «грушей» для оказания искусственного дыхания, а много ли ей наработаешь?» Мэрия к призывам о помощи оставалась глуха. Дети могли рассчитывать лишь на профессионализм самих медиков.

Карелия ожидала прибытия в сентябре Патриарха Алексия Второго на остров Валаам. В исторической литературе высказывались различные мнения о времени основания монашеской обители на острове. Согласно легенде, первым христианином, который прибыл на Валаам, был не кто иной как любимый ученик Иисуса Христа апостол Андрей. Историки же более осторожны подходили к этому вопросу. Тем не менее, диапазон дат был очень широк: от девятого до четырнадцатого веков.

Монастырю пришлось пережить несколько взлетов и падений. В начале 17 века его разрушили шведы. Через несколько лет он оказался на территории Швеции. Только спустя столетие монастырская жизнь снова забила ключом. Он стал самым крупным из обителей на севере России. Валаам был тесно связан с русской литературой, музыкой, живописью 19 века. К концу 19-го века в библиотеке монастыря было собрано множество раритетных изданий. Советский период – время запустения обители. В 1940-м году, когда Ладожское озеро после Зимней войны отошло Советскому Союзу, монахи переселились в Финляндию, где они основали Ново-Валаамский монастырь. В советское время постройки на острове использовали под школу юнг и дом инвалидов войны. О возрождении монастыря заговорили в конце 80-х годов прошлого столетия. В годы перестройки здесь был организован музей-заповедник. А спустя пару лет вновь принял монахов мужской Спасо-Преображенский монастырь. В те годы Алексий Второй был митрополитом, да еще и народным депутатом СССР.

В 1993 году Валаам стал архипелагом сотрудничества церкви и государства. Несколькими указами Борис Ельцин предоставил острову статус особой единой территории. Был учрежден фонд возрождения Валаама. Тогда же начались реставрационные работы такого масштаба и сложности, с какими Русская православная церковь еще не сталкивалась.

Таким было 15 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.