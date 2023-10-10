Главу района Карелии оправдали в суде за срыв отопительного сезона

В Медвежьегорском районном суде ровно двадцать лет назад состоялось оглашение приговора по обвинению бывшего главы администрации района Александра Шаталина. Ему вменяли недобросовестное и небрежное отношение к должностным обязанностям и срыв минувшего отопительного сезона (напомним, в январе 2003 года произошла катастрофа, о которой рассказывали все столичные телеканалы – жилье, школы, больницы в разных поселках заморозили на несколько недель). Действия главы Медвежьегорского района оценивались прокуратурой, как халатность.

По мнению следователей, Шаталин не смог организовать работу своих заместителей, отвечающих за жилищно-коммунальную сферу района. В конце концов Шаталин сам взял на себя исполнение этих обязанностей. Кроме того, глава Медвежьегорского района лично не проконтролировал то, готовы ли котлы к эксплуатации зимой. То, что жилищно-коммунальное хозяйство района не ремонтировалось более двух десятков лет, и нужных денег на это не выделялось, это факт, который обвинители не оспаривали.

После полуторачасового чтения приговора решение суда было объявлено – Александра Шаталина оправдали по всем статьям обвинения.

«Я знал и был уверен, что в конечном итоге суд примет решение о моей невиновности. Независимо от того, это будет суд первой инстанции или последней инстанции. А в голове я пропустил все мои пять лет работы на должности главы районной администрации. И я все-таки удовлетворен своей работой. Я добился того, что в район пошли деньги на ЖКХ. Это один из немногих районов, которые смогли этого добиться. Хотя мне пришлось ради достижения цели уйти в отставку. Но я считаю, что люди – прежде всего ради них мы живем и работаем».

Съемочной группе телеканала «Ника Плюс», которая специально прибыла из Петрозаводска на оглашение приговора, не разрешили снимать в зале суда. Более того – судебные приставы пытались запретить съемку даже в самом здании суда. С самого начала дело против бывшего главы района называли политическим. Намекая на характер процесса, судья выставила журналистов из зала заседания, попросив «не устраивать цирк». Да и сторона обвинения тоже отказалась давать комментарии. Обвинение рассыпалось за неимением доказательств. Несколько тысяч людей в Карелии зимой 2003 года пострадали от страшных морозов, а в судах никто не пострадал.

В медиацентре «Vыход» готовился вернисаж четырех художников Владимира Лобанова, Юрия Пермякова, Александра Киселева и Александра Лалишвили. Четыре творческие личности, с разными взглядами и характерами, вот уже более десяти лет путешествовали на байдарках по Кижским шхерам Онежского озера. Конечно, начиная с самой первой экспедиции художники брали в путешествия свои рабочие инструменты – краски, бумагу, фотоаппарат и видеокамеру. И вот, наконец, весь богатый запас впечатлений, накопленный за годы путешествий, они собрались представить на совместной выставке, которую назвали «Состояния». Александр Киселев рассказал: «Мне кажется, что, по нашему разумению, состояния – это бесконечные проявления природы, отраженные в душе человека. Если совпадают состояния природы и состояния души, то рождаются образы, окрашиваются эмоции, и как итог появляются работы».

Получилось Заонежье в фотографиях, инсталляциях и акварелях – так вместе поработали Владимир Лобанов, Юрий Пермяков, Александр Киселев и Александр Лалишвили. Зачарованная страна, не тронутая цивилизацией. Стоит только окунуться туда, говорили они, как забываешь все то, что занимало тебя в городской жизни. Впечатления дополняли артефакты – самодельная баня, парящая над головами байдарка под потолком. А также камни и коряги с дорогих сердцу островов.

Вот уже полвека в Театре кукол Карелии работал Юрий Андреев, актер, режиссер и автор театральных пьес. Друзья и коллеги поздравили Юрия Ивановича с юбилеем творческой деятельности.

Судьба связала Юрий Ивановича с нашим театром в 1953 году. Все произошло случайно. В далекий карельский поселок приехали на гастроли актеры. И бабушка попросила взять внука в театр. Юрий Иванович вспоминал: «Попросили меня что-то рассказать, прочитать басню «Ворона и лисица», так сказать, дежурную, что-то спеть. Помню песню, которую я им пел. Там слова: я на камушке сижу и топор в руках держу».

Так Юрий Андреев в 16 лет стал актером. Первый спектакль «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», причем, он в нем сыграл старика-странника. После были работы в легендарном спектакле «Карельский сувенир», «Золушка», «Картины Калевалы», «Царевна Лягушка», «По щучьему велению» и многие другие. Всего около трехсот! Во многих из них народный артист КАССР Андреев выступил еще и как режиссер. «Работа должны быть любимой, - считал мастер. – Работать лишь бы работать – так нельзя. Когда что-то делаешь, думаешь – что это самая лучшая твоя роль. Но есть и такие роли, которые на всю жизнь запоминаются». И своей лучшей ролью Юрий Иванович считал роль Адама в спектакле «Божественная комедия». А еще царя и бабы Яги из «Царевны Лягушки», короля из «Золушки» и Емели.

Юрий Иванович Андреев ушел из жизни в 2018 году.

Таким было 7 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.