Новую технологию применили в Петрозаводске для ремонта кровель

268 домов в Петрозаводске ровно 20 лет назад нуждались в капитальном ремонте кровель. По программе, которую разработали в мэрии, в 2003 году собирались привести в порядок только 50 крыш, 22 из них – по итальянской технологии. Чтобы посмотреть, как идут работы, съемочная группа телеканала «Ника Плюс», архивом которого мы пользуемся при подготовке этой рубрики, взобралась на одну из крыш.

Выяснилось, что почти 50% запланированных работ было уже выполнено. Жители четырнадцати домов могли спать спокойно, не опасаясь дождей. На крышах еще девяти домов работы шли полным ходом. Например, в доме №16 «а» по Октябрьскому проспекту работы завершались, а еще за неделю до этого каждый дождь для жильцов последних этажей заканчивался плачевно. Жительница дома Людмила Александровна была довольна: «За капитальный ремонт мы стали платить – так хоть теперь видно, что мы платим не зря!» Кровлю там приводили в порядок термохимическим способом. Такое покрытие называется «мягким».

Современный материал «техноэласт» итальянской технологии работы позволял буквально за семь дней превратить старую кровлю в надежный щит от дождя. «Мы можем дать гарантию 50 лет, - ответил зам.директора «Герметстройполимер» Игорь Михайленко. – Но при условии, что человек самостийно не повредит покрытие, не впихнет антенну, не начнет тут скалывать ломом лед».

Всего 22 дома в Петрозаводске собирались ремонтировать по этой технологии. А вот остальные крыши предстояло одеть в металл и шифер. И 50 новых кровель – это только начало, обещали чиновники. В 2004 году администрация города обещала темп не сбавлять.

В центре Национальных искусств открылась выставка Юлии Гущиной и Александра Крылова. Мастера посвятили ее грядущему юбилею Петрозаводска. Уникальное соединение керамики и дерева, всегда оригинальный замысел и много-много чего еще было в этом слагаемом успеха тандема Гущина-Крылов.

«В наших работах много труда. Помимо того, что придумать идею и воплотить ее в жизнь – много этапов проходит. Технологий много по работе с этими материалами используется», - рассказала Юлия. Что первично в этих работах – дерево или глина? Кто придумывает идею? Этого ремесленники не смогли сказать. Все вместе и в равной степени. «Мы хотели показать современное декоративно-прикладное искусство Карелии, - отметил Александр. – Каким мы его видим. Здесь наш субъективный взгляд на эти вещи. Основываясь на старых традициях, мы показываем их современное звучание». И было очевидно, что это созвучно восприятию зрителей выставки.

Таким было 14 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.