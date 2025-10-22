В Петрозаводске кардинально принялись за обновление шаткого моста

На сутки 20 лет назад в Петрозаводске останавливали движение транспорта по понтонному мосту в Соломенном. На этот раз горожане возмущений не выказывали. Ведь закрывали мост, чтобы обновить его. В управлении городского хозяйства сообщили, что на замену старого понтона ушло в общей сложности не более суток.

Накануне новый понтон, изготовленный на заводе «Авангард», отбуксировали на причал Соломенского лесозавода. Позже туда же перевезли и мост целиком. После чего произвели замену среднего понтона. В районе пяти вечера буксир потащил на «Авангард» еще одну часть моста, которую планировали отремонтировать до конца ноября. Последний понтон (а мост состоит из трех таких частей) планировали отправить на завод для ремонта зимой, а установить обратно уже в марте 2006 года. Ремонт одного понтона обошелся городской казне в 2 миллиона 800 тысяч рублей. А новый, установленный в октябре 2005 года понтон, стоил 4 миллиона 700 тысяч рублей. На следующий день на обновленном мосту собирались установить светофор.

Центр планирования семьи и репродукции РК оценил сексуальную культуру молодежи, как низкую. В октябре для студентов Петрозаводска в учебных заведениях начали проводить консультации по вопросам контрацепции и здорового образа жизни.

Тревогу пока бить рано, но работать с молодежью необходимо. Такое заявление сделали специалисты. Стали частыми случаи нежелательных беременностей, как следствие – абортов, а также венерических заболеваний. В учебных заведениях решено было вести консультирование – в техникумах, лицеях, а также в КГПУ – там открылся кабинет контрацептолога. Об этом рассказала начальник отдела по работе со студентами Галина Ширшина, которая спустя несколько лет была избрана мэром Петрозаводска: «По инициативе Центра планирования семьи и при поддержке психологической службы этот специалист начинает работать у нас. Он будет вести консультации. То есть, те ребята, у кого есть вопросы в этой области, они смогут обратиться с ними к профессионалу».

Эти консультации доверили вести заведующей Центром планирования семьи и репродукции Жанне Хохловой: «Они смогут узнать о предохранении от нежелательной беременности, методах контрацепции, о профилактике заболеваний, передающихся половым путем». Сами студенты считали это нововведение полезным. Студентка физмата КГПУ Татьяна Богданова была уверена: «Если об этом широко объявят, люди узнают и сходят!» Вся работа велась анонимно. Кабинеты в учебных заведениях работали раз в неделю и только для своих студентов.

Гимназия №17 поучаствовала в акции «Подарок школе», которую проводила известная в Петрозаводске сеть магазинов. Так что гимназия в начале учебного года обзавелась всем, что нужно для занятий спортом.

Спортивный инвентарь обновлялся два года назад – тогда скакалки и мячи школе подарили выпускники. А сегодня – спонсор. Учитель физкультуры Татьяна Вологдина радовалась – теперь от уроков физкультуры отлынивать никто не станет: «В школах на сегодня нет никакого спортивного инвентаря. Поэтому мы очень благодарны этот фирме за такую нам помощь». Подарки победители акции могли выбрать себе сами. В школе выбрали гантели, волейбольные и футбольные мячи, новенькие маты – все современное, высокого качества. Управляющий сетью магазинов Дмитрий Воронов рассказал: «Когда стало понятно, что выиграла эта школа, мы посоветовались с директором – что школе необходимо? Предложили сумму. Сумма достаточно большая – столько баллов они набрали. И приняли решение о покупке. Школа получила именно то, что ей нужно». Директор гимназии №17 Лидия Петрова сказала: «Школа перед собой ставит задачу – сохранить и укрепить здоровье ребенка. Поэтому пополнить материальную базу в спортивных залах – это для нас огромный подарок».

Спорту в гимназии уделяли много внимания. Ее ученики – победители многих олимпиад и соревнований. Роман Задорожнюк обещал: «Мы надеемся и дальше побеждать!» Кстати, акция продолжалась, и другому учебному заведению тоже могло повезти.

Таким было 22 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.