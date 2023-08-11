В Петрозаводске хорошенько перетряхнули все, что спрятано под землей

Муниципальные службы Петрозаводска ровно двадцать лет назад с середины лета начали готовиться к зимнему сезону. На планерке отчитывались, что подготовка идет по плану, в холода замерзнуть никто не должен. Проверки шли в усиленном режиме, ведь всем были памятны события предыдущего года, когда и в районах Карелии, и в самом Петрозаводске было много аварий, размороженных систем и замороженных домов.

Например, ремонтная бригада ГорГаза проводила техническое диагностирование резервуаров групповых подземных установок. Всего в городе было более 90 таких резервуаров, каждый из которых необходимо было освидетельствовать. Причем, по 87 работы были уже завершены. Такие темпы были выдержаны за счет того, что освидетельствовать начали еще в мае. По графику завершить эти работы должны были в сентябре, но явно шли с опережением плана. Как сообщил главный инженер ГорГаза, комплексное обследование подземных сетей уже проведено. А это десять километров магистральных путей. Также диагностике подверглось 6 километров газопровода. «Если поставки газа будут согласно графика, то подача газа прерываться не должна», - заверил мастер ГорГаза Валентин Абрамов. Оставалось уповать на то, что закуплен в Петрозаводск будет именно тот газ, который не замерзает при низкой температуре, как это бывало в предыдущие годы. Тогда меньше беспокойства будет и газовикам, и простым потребителям.

А другие ведомства вовсю готовились к новому учебному году! Первое сентября было на носу. Заместитель главы самоуправления Татьяна Анохова рассказала, как идет подготовка. Если в 2002 году из муниципального и республиканского бюджетов на ремонт школ Петрозаводска было выделено два миллиона рублей, то в 2003 году сумма возросла в пять раз. По словам Татьяны Аноховой, в первую очередь деньги требовались на ремонт кровли зданий. Для начала нужно было устранить все протечки, а уже потом заниматься другим ремонтом в зданиях. К лету 2003 года уже была отремонтировано 21 кровля.

Один из серьезных вопросов – это пожарная безопасность в учебных заведениях. По словам Татьяны Майевны, основные предписания пожарных были выполнены: «Полностью программа пожарной безопасности рассчитана на ближайшие пять лет. Мы идем поэтапно. Сейчас мы делаем первоочередные шаги, без которых просто нельзя открыть учреждения».

Хуже всего в том году дела с ремонтом обстояли в школе №8 на улице Волховской. Эта школа была построена в 1938 году. А капитальный ремонт в ней не делался ни разу. И хотя кровлю там успели отремонтировать, но этого было явно недостаточно.

«На 1 сентября мы бы хотели встретить красиво детей, которые хотят идти к нам, которым нравится здесь учиться. Проекты большие по работе в школе. Надеемся, что все-таки все будет хорошо»,

- сказала Мария Ануфриева, которая тогда была директором школы №8.

Надо отметить, что здание было настолько старым и опасным, что все же вскоре было принято решение, чтобы это учебное заведение объединить с другим, и теперь школой №8 называют учреждение, которое находится на улице Коммунистов, 51. Само же старое здание на Волховской думали снести, хотя споры вокруг этого решения не утихали долго. А в 2021 году тогдашний мэр Владимир Любарский сообщил, что здание перейдет управлению ФСБ, которое сделает там ремонт за свой счет.

Таким было 11 августа ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. // иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»