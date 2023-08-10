Отвергнутый подругой юноша натворил в Петрозаводске бед

Нестандартное преступление! Причем, из-за романтических чувств. Сотрудники Вневедомственной охраны задержали молодого парня, который бил стекла в окнах одного из городских предприятий. Причиной столь странного поведения юноши стала неразделенная любовь.

Пострадали окна протезно-ортопедического предприятия, расположенного на улице Черняховского. Когда юноша начал крушить стекла, сработала сигнализация. Наряд милиции оказался на месте через несколько минут. Найти парня оказалось легко – ведь он порезал себе руки в кровь.

«Мы прошлись по следам крови, там обнаружили, что у него порезаны руки. Он пытался убежать, подняться выше, но мы его задержали, вызвали командира. Также вызвали «Скорую помощь», чтобы оказали помощь пострадавшему»,

- пояснил сотрудник ОВО Даниил Хорьков.

Врачи прибыли на место происшествия быстро, обработали раны. К тому времени выяснилось, что юноша весьма нетрезв. Он сознался, что выпил водки. Причина такого поведения парня выяснилась позже, о ней рассказала свидетельница конфликта: «Он из-за девушки. С девушкой поссорился, и порезал себе руки специально».

Крушившего стекла влюбленного подростка задерживать не стали, отпустили домой. Его не стали привлекать к ответственности, но возместить ущерб ему пришлось.

Министерство печати Карелии стало традиционным местом, где проводили различные выставки. И вот свои работы там представил член Союза журналистов России, лауреат нескольких профессиональных конкурсов Виталий Голубев, кстати, большой друг издательства «Петропресс», с которым он работал долгие годы.

«Мы» - такое короткое, но о многом говорящее название получила персональная фотовыставка Виталия Голубева. Она включала в себя только малую долю проекта, задуманного автором еще за два года до этого – через фотопортреты показать современника.

«Я никого специально к съемке не готовил. Просто приходил, разговаривал с человеком, просил отвлечься от суеты, расслабиться и посмотреть в объектив. И делал фотографии»,

- так описал процесс автор.

На выставке были представлены портреты людей разных профессий, возраста и социального положения. В своих работах Виталий Голубев стремился рассказать не только о характере изображенных на них людях, но и о времени, в которое они жили. Проект «Мы» не исчерпал себя, и, как признался автор, работать над ним он продолжит. Он надеялся включить эти работы в большой фотоальбом.

Таким было 10 августа ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.