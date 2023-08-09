Морские путешественники прибыли в Петрозаводск не в первый раз

Онежская регата обычно в начале августа уже завершается, так было и ровно двадцать лет назад, но к берегам Петрозаводска продолжали стремиться суда из разных уголков мира. К причалу Клуба юных моряков подошла шхуна из Германии, которая проделала путь длиной четыре тысячи морских миль. Кстати, корабль, который носил имя «Петрина», на нашем причале стоял и по Карелии ходил уже не в первый раз.

Владельцем парусника был сам капитан – Йохан Сторбек. Он любил приключения и путешествия, поэтому на своей шхуне куда-нибудь отправлялся каждый год. Главной целью той поездки были карельские петроглифы, которые заинтересовали членов его команды. Команда – художники, истории, преподаватели – люди творческих профессий – любознательные. Чтобы добраться до нашей республики, мореплавателям пришлось проделать долгий путь.

«Мы вышли из Дании, оттуда направились в Норвегию, посетили много городов, таких как Берген, Киркенес, оттуда мы прошли в Мурманск. Там мы были 17 июля. Их Мурманска направились в Архангельск, потом на Соловки, оттуда в Беломорск. Повенец, Кижи – и вот мы здесь, в Петрозаводске», - рассказал капитан Йохан Сторбек.

До конечного пункта назначения экипаж добрался удачно. Хотя без небольших ЧП не обошлось: «У нас порвало грот. Но мы справились с этой ситуацией, и сейчас у нас стоит новый парус». В критических ситуациях отважные моряки привыкли рассчитывать только на себя. К магическим заклинаниям они никогда не прибегали. «Я сам не подвержен суевериям, - подчеркнул капитан. – Поэтому мы не делаем каких-то специальных обрядов. Но танцевать, плясать мы очень любим, и делаем это на борту регулярно!» Домой в Германию, в порт приписки Гамбург экипаж должен был вернуться только через три недели.

В Петрозаводске открылась традиционная Школьная ярмарка. В 2003 году власти города решили расположить торговые палатки не на проспекте Ленина, как это делалось обычно, а в пойме реки Неглинки.

Третий год подряд организовать Школьную ярмарку доверяли компании «Петропит», которая занималась питанием в школьных столовых. Сотрудники фирмы подходили к делу серьезно. «Конечно, дело хлопотное. Ведь организация ярмарки включает много проблем. Здесь нужно поработать с муниципальными предприятиями», - сказала Лариса Холодкова, заместитель директора МУП «Петропит».

Школьная ярмарка всегда пользовалась спросом. Там для Первого сентября можно было купить все. Это гораздо удобнее, чем бегать по магазинам. Только обычно ярмарку размещали на проспекте Ленина, а в тот раз попробовали пойму реки Неглинки. Место оказалось довольно удобным и безопасным.

«Что тут хорошо – что нет машин, которые могли бы, проезжая мимо, поранить кого-то, тех же детей. Дети бегают, как правило, они устают от того, что мамы смотрят на товары. Мамам приходится их вылавливать, хватать за руки. Здесь место удобнее, и тут красиво», - сказала покупательница Татьяна Крутова. Подобрать полный школьный комплект ребенку – дело нелегкое, на это уходит не один час. Но организаторы продумали и отдых покупателей, разместили рядом столики и кафе. Закрылась бойкая торговля только 31 августа.

Таким было 9 августа ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.