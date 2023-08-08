Трудолюбивые пенсионеры Карелии показали пример односельчанам

Среди сельчан ровно двадцать лет назад ходили разговоры, что осенью придется снимать плохой урожай – жара и засуха делали свое дело. Но жители Шелтозеро считали, что нужно усерднее трудиться, тогда и урожай будет хорошим, и никакая погода его не испортит.

В семье Быковых в 2003 году урожай выдался отличным. В теплице у них зрели и перцы разных сортов, и помидоры. Размерам помидоров соседи завидовали – маленький помидор тянул на полкило. Глава семьи Михаил Быков сам был селекционером, отбирал с самых пышных кустов семена, сам делал рассаду. Советы давал, секретов своих не скрывал. В августе Быковы надеялись уже законсервировать все свои посадки. Хватало им банок потом на три семьи. Благо, им приезжали помогать, о чем рассказала хозяйка Татьяна Быкова: «Иногда приезжают дочка с зятем из города, а тут тоже зять с дочкой помогают и картошку посадить, и собрать урожай. И внуки помогают».

Мальчишки поливали огурцы с удовольствием, не жаловались на трудную деревенскую жизнь. Бабушка с дедушкой приучили их к труду с малолетства, как и собственных детей. Татьяна Быкова считала: если уж живешь в деревне, нужно обязательно иметь огород, чтобы было все свое: «Мы живем с огорода. У нас и мясо свое, молоко свое. Нам этого покупать не надо. Люди плачут в деревне, что пенсии маленькие. Ну да, конечно, маленькие. Но у кого здоровье есть, надо вкладывать силы в свое хозяйство». А еще Михаил Семенович и Татьяна Николаевна стали держать кур. Они покупали их на Птицефабрике и выращивали сами. С каждой курицы получали четыре килограмма чистого мяса. Это уже не говоря про яйца – всегда свежие были. Так и жили шелтозерские пенсионеры Быкова – вставали в шесть утра, ложились поздно, но на жизнь не жаловались. Одно их огорчало – их хозяйству завидовали некоторые односельчане, а именно те, кто тратил на водку и вино денег больше, чем на хлеб, а работать ленился. А в ту пору, как известно на селе, день месяц кормит.

Ежегодно в начале августа в урочище Сандармох приезжают люди из разных уголков России, раньше приезжали и из стран ближнего и дальнего зарубежья. В этом месте в 1937-38 годах были расстреляны более 7 тысяч репрессированных. Каждый год туда ездили и журналисты.

Об этом месте массовых расстрелов и захоронений мирных граждан широкой общественности стало известно в конце 90-х годов, когда поисковики обнаружили останки погибших. В 1998 году там был установлен памятник и построена часовня. С тех пор в августе первые лица республики, представители разных культурных диаспор и конфессий, просто жители Карелии стали собираться в урочище, чтобы возложить цветы, почтить память убитых.

В период Большого террора с 11 августа 1937 года по 27 ноября 1938 года в этом уголке карельского леса Медвежьегорского района палачи расстреляли более семи тысяч невинных человек. В период следствия эти люди содержались в пяти километрах от станции Медгора. После приведения приговора в исполнение место расстрела в актах не указывалось. Только спустя шестьдесят лет общественной организацией «Мемориал» (ныне эта организация включена в реестр иностранных агентов, ликвидирована в России) были документально установлены и внесены в Книгу памяти имена и фамилии большинства из них. Видео можно посмотреть здесь.

Таким было 8 августа ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.