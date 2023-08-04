Чернику, бруснику и клюкву из лесов Карелии обещали хорошо оплатить

Лето – пора заготовок. У нас в Карелии заготовками занимались не только отдельные граждане, но и целые организации. Процесс у них шел ровно 20 лет назад не так гладко, как хотелось бы. Журналисты решили на месте посмотреть, как обстоят дела.

В старинном вепсском селе Шелтозеро, в магазине местного райпо грузили ящики с черникой. Это была пока единственная ягода, которую сдавали туда местные жители. Заведующая магазином Татьяна Разумова рассказала: «В прошлом году мы не занимались заготовками, у нас не было товароведа. А в этом году мы начали. Сейчас идет сезон черники. Первый день начался хорошо». Сдавали ягоду в основном жители деревни. Бизнес им нравился, сбор ягод был привычен. За килограмм ягод поначалу давали 18 рублей, потом цена подросла. Покупательница магазина подтвердила: «Конечно, это выгодно. Особенно для тех, кто не работает или для пенсионеров. Этим промыслом можно жить осенью».

Приемщики сообщили, что будут принимать не только чернику, но и бруснику с клюквой. Все, чем богата вепсская земля. Татьяна Разумова даже обнадежила тем, что райпо не против принимать от сельчан выращенные ими овощи: картошку, капусту и морковку. Лес и огороды кормили деревню весь год. Но пока жители вепсской волости все же в очередь не становились, чтобы сдавать дары леса. А вот сами приемщики уже знали, куда потом пойдут эти дары.

«Естественно, у нас уже заключены договоры с организациями, которые занимаются экспортом ягод и других дикорастущих, - сообщил Андрей Фицев, председатель совета Прионежского района. – В этом году мы начинаем возрождать утраченные позиции Прионежского райпо. Думаю, будем продолжать с успехом!»

Скаутинг – это молодежное движение было в те годы в Карелии уже не в диковинку. Основной принцип скаутов – служение людям, своей Родине и Богу. В Карелии была создана организация «Скауты Карелии». Ее участники вернулись со Всероссийского слета скаутов «Джамбори».

Название «Джамбори» переводится как «Сбор всех племен». Такое экзотичное слово заставляло вспомнить о том, где родилась эта организация. Англичанин, придумавший скаутинг, в свое время был комендантом крепости в Южной Африке. Самим ехать в Африку нашим ребятам не пришлось, слет скаутов, на который их пригласили, состоялся под Санкт-Петербургом.

Такой слет уже можно было назвать традиционном. Раз в четыре года ребята со всей страны собирались вместе. В том году «Джамбори» проходил под названием «Град святого Петра». Все программные мероприятия были посвящены юбилею северной столицы (напомним, они ровесники с Петрозаводском и в 2003 году отметили свое 300-летие). Со всей России собралось около 2500 ребят. Представителей от Карелии прибыло около двухсот. И наши участники выступили вполне достойно в разных мероприятиях.

«На олимпиаде неплохо выступили. И очень много видов состязаний было. Волейбол, баскетбол, водное поло, эстафеты. Также карельские ребята хорошо себя показали на экологической тропе», - похвалила Юлия Строгонова, руководитель отряда «Полярис».

Помимо соревнований для ребят были организованы экскурсии – в Петергоф и в Царское село. Финансировали все удовольствия частично городские ведомства, частично программа «ТАСИС». Все гости «Джамбори» мечтали через четыре года вернуться, чтобы вновь пообщаться с друзьями.

Таким было 4 августа ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. // фото «Петрозаводск говорит»