Петрозаводчанка вернулась с международного конкурса победительницей

Мисс-Туризм России, петрозаводчанка Любовь Бабякина ровно 20 лет назад вернулась в столицу Карелии с очередного конкурса. Из Одессы она привезла еще одну корону королевы красоты! На престижном конкурсе «Мисс Туризм International» Любовь заняла первое место. Нашим соотечественницам бесконечно везло в начале двухтысячных, они не раз побеждали на престижных международных или всероссийских конкурсах красоты в те годы. Первое интервью после победы она дала журналистам телеканала «Ника Плюс», из архива которого мы берем репортажи для нашей рубрики.

Как рассказала уже дважды коронованная Мисс Туризм, студентка Петрозаводского госуниверситета, в конкурсе, который проходил в Одессе, приняли участие девушки из Бразилии, Болгарии, Германии, Индии, стран СНГ. Готовились к конкурсу девушки неделю.

«Первый выход – в национальных костюмах, второй выход – в купальник. У нас был поставлен танец для выхода в купальниках. Второй – спортивный танец в спортивных костюмах. Четвертый выход – дефиле в костюмах, привезенных из Киева, это коллекция»,

- поделилась воспоминаниями о конкурсе Люба. По ее словам, она даже не надеялась, что ей достанется еще одна корона, и она станет первой красавицей на Черном море.

«Я очень хотела попасть в финал. Очень хотела! – рассказала она. – Чтобы приехать домой хоть с чем-нибудь! Хотя бы с ленточкой «Мисс Диско» или что-то такое. Но то, что будет первое место, я никак не ожидала».

Когда-то Любовь Бабякина пробовалась в качестве ведущей на телеканале СТС. В 2003 году она была студенткой истфака ПетрГУ и одновременно работала, причем, по специальности – в сфере туризма, в турхолдинге «Карелия» менеджером по связям с общественностью. На работе Любу ценили и поддерживали. Помогали в подготовке к каждому конкурсу красоты. Директор турхолдинга Сергей Граховский считал эту поддержку очень важной: «Нам важно, чтобы не только в Российской Федерации, но и во всем мире знали Карелию, чтобы люди хотели сюда приехать и отдохнуть». В Одессе Любу пригласил в Голливуд Чарльз Си – организатор конкурса «Мисс Туризм мира». Конкурс там должен был состояться в конце сентября, в Лас-Вегасе. Люба ответила утвердительно. Кстати, в Петербурге тоже должен был пройти конкурс с одноименным названием, и Любовь собиралась принять участие и в нем.

В Петрозаводске в начале 2000-х годов увеличилось количество транспорта, который занимался пассажирскими перевозками. Но, к сожалению, количество отнюдь не гарантировало качество. Участниками многих ДТП становились маршрутки. Эти и другие проблемы, связанные с перевозками пассажиров, обсудили в мэрии.

На встрече собрались владельцы маршрутных такси, сотрудники ГИБДД и страховых фирм, а также представители общества по защите прав потребителя. Больше всего внимания уделили вопросам безопасности пассажирских перевозок. В администрацию Петрозаводска в те годы стало поступать большое количество жалоб от пассажиров, которых не удовлетворяла работа маршрутных такси. «Некоторые пока не перестроили свою работу, и занимаются «скоростными вариантами», чтобы собрать выручку, а меньше всего – вопросами безопасности дорожного движения», - сказал Александр Сафронов, первый зам главы самоуправления Петрозаводска.

По данным Госавтоинспекции, о которых доложил начальник отдела Сергей Козин, в 2003 году сильно возросла аварийность на городских трассах: «За шесть месяцев было выявлено 1590 нарушений ПДД – только по маршруткам. По сравнению за аналогичный период прошлого года было около тысячи. То есть рост в полтора раза. Совершенно 70 ДТП с участием маршрутных такси с причинением материального ущерба. По сравнению с прошлым годом – опять рост практически в полтора раза». Кстати, представители ГИБДД выступили с предложением создать единый диспетчерский пункт, который бы контролировал движение всего городского общественного транспорта, утверждать расписание, изменять его по мере необходимости. Тогда движение по магистралям будет более равномерным, считали чиновники.

Надо отметить, необходимость в этом была столько лет, сколько существовали маршрутки. В отдаленных районах (Сулажгора, Соломенное, Птицефабрика) всегда была напряженная ситуация с транспортом, туда частные фирмы свои микроавтобусы пускали с неохотой. Администрация настоятельно попросила маршрутчиков обратить внимание на эти микрорайоны города: «Или продлить те маршруты, которые мы уже имеем. Понимаю, что это экономически не очень целесообразно для вас, но для населения города это очень важно. И если вы работаете в центре города, получаете от этого прибыль, то будьте добры идти навстречу населению и администрации». Говорили на встрече и о том, что, возможно, в будущем будут заключать договоры, чтобы маршрутки брали на себя обслуживание определенных групп льготников – инвалидов и ветеранов. Впрочем, как мы помним, спустя два года страна пришла к мысли, что лучше провести монетизацию льгот, лишив всех и каждого привилегий и заплатив за это небольшую сумму из бюджета.

Таким было 3 августа ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.