В 10 раз больше взрывоопасных предметов стали находить в Карелии

Как ни странно, все сильнее ровно двадцать лет назад начинали сказываться последствия не только Великой Отечественной, но Гражданской войны. Об этом рассказали специалисты-подрывники. На территории Карелии все чаще стали находить взрывоопасные предметы, оставшиеся в результате военных действий, проходивших в первой половине 20-го века.

Если до 2000 года в Карелии попадались в основном гранаты и прочие мелкие снаряды, то в 2003 году сотрудникам поисково-спасательного подразделения разминирования приходилось обезвреживать крупные взрывоопасные предметы. Среди которых попадались противопехотные и противотанковые мины, а также авиабомбы.

«Все эти взрывоопасные предметы находились на большой глубине, - отметил Александр Дзимин, начальник подразделения ГУКРСС. – Постепенно, с каждым годом земля их выталкивает. То разминирование, которое было проведено раньше, оно проводилось практически на глубину до сорока сантиметров. А это – взрывоопасные предметы, которые находились на глубине метр, два, три. А сейчас их просто земля выталкивает, и они поднимаются наверх».

С 3 по 6 июня подразделение разминирования выезжало на юг Карелии. В Питкярантском районе, при строительстве дороги Пряжа-Леметти было обнаружено шесть снарядов. А на острове Валаам нашли противокорабельную мину времен Второй мировой войны. Все они были уничтожены. В 2000 году саперы республики уничтожили 369 снарядов. А в 2002 – уже 3500! Это в десять раз больше. Специалисты предупреждали, что нужно быть осторожным не только в глухих лесах, но и в казалось бы – давно знакомых местах: «Сейчас находят взрывоопасные предметы в черте города, в поселках и так далее. Не будем далеко ходить – авиабомба, которая в позапрошлом году была найдена в поселке Коренное, Питкярантского района. Прямо посреди поселка!»

Как правило, все несчастные случаи, когда люди подрываются на минах, связаны с невнимательностью, халатностью, а порой с излишним опасным интересом. Спасатели не раз предупреждали: при обнаружении боеприпасов не прикасайтесь к ним. Даже не подходите близко! Лучше огородить опасную находку и сразу сообщить о ней в органы или в военкомат.

В конце мая в Москве состоялся традиционный конкурс «Мисс Туризм России». Вновь самой красивой девушкой была признана наша землячка, петрозаводчанка Любовь Бабякина. Вновь – потому что незадолго до этого наши петрозаводчанки покорили сцены Москвы и всего мира. Когда Люба приехала домой, к ней тут же поспешили журналисты, чтобы поздравить и расспросить.

Вот что она рассказала: «Конкурс проходил в ночном клубе «Метелица», в нем участвовали 24 девушки, которые представляли различные регионы России. Мне пришло приглашение, мы посылали заявки – несколько девушек. По нашим фотографиям на конкурсе нас отбирали. В конкурсе было несколько туров, первый выход – в национальном костюме, второй выход – танцевальный, а третий – визитка, это представление региона. Можно было танцевать либо петь – кто во что горазд. Я привезла с собой коллекцию, рассказывала о Карелии, немножко танцевальных элементов было. То, что я победила, было очень неожиданно. Я ни на что не рассчитывала».

Приятно, что девушка использовала трибуну конкурса как повод рассказать о родной Карелии. Не зря же, собственно, этот конкурс назывался именно «Мисс Туризм».

Таким было 15 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.