Россиянкам посоветовали встречать Новый год в одежде с преобладанием красного

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Стилист Лариса Голубева рассказала о том, какой цвет будет главным в 2027 году. Слова эксперта приводит «Газета.ру».

Как отметила специалист, красный станет главным цветом предстоящего года Козы. Именно он должен преобладать в одежде, в которой россиянки планируют встречать Новый год. При этом Голубева призвала не отчаиваться тех, кому красный не идет.

«Козе близки природные и теплые оттенки: серый, бежевый, рыжеватый, горчичный, оливковый, зеленый, изумрудный, а также "цвет земли" - коричневый и модный "шоколадный мусс"»,

- добавила стилист.

Ранее сообщалось о том, что отказ от еды перед застольем может обернуться большими неприятностями.