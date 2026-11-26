Популярный народный метод сохранения здоровья глаз не работает, сказала врач-офтальмолог

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Офтальмолог Наталия Боша призвала россиян не ждать чуда от моркови и черники в вопросе сохранения здоровья глаз. Их здоровье зависит прежде всего от сосудистой и нервной систем организма. Об этом она сообщила в беседе с «Лентой.ру».

По словам специалиста, эти продукты не могут восстановить зрение или предотвратить миопию, гиперметропию или возрастную дальнозоркость. При этом черника и морковь содержат вещества, которые действительно полезны для глаз.

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