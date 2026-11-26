История «Святозерья», которая звучит сквозь девять десятилетий

Фото: Любовь Пшенникова

Текст: Алина Гапеева, фото: Любовь Пшенникова

В Доме культуры села Святозеро царит оживление: окна светятся допоздна, здесь кипит работа над подготовкой к одному из самых важных событий – Дню рождения народного хора «Святозерье».

Каждый день, несмотря на возраст, 18 участников коллектива спешат на репетиции. Среди них – работники культуры, кочегары, социальные работники и, конечно, пенсионеры. «Молодежью» в коллективе в шутку величают шестидесятилетних участников.

Стоит отметить, что в певческом коллективе сложились династии, объединившие родителей и детей. А еще здесь поют и семейные пары, Черняевы, Коваленко, супруги Бутковские, например, уже полвека в рядах «Святозерья».

Оставив все домашние заботы, хористы приходят на репетиции, каждую песню доводят до совершенства… Под профессиональным руководством заслуженного работника культуры Карелии Любови Федоровны Пшенниковой артисты хора, разбирая каждую партию, работают над постановкой голоса, дыханием и движениями. Они вновь и вновь повторяют песни, оттачивая каждое слово и ноту.

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«Даль великая-а-а, даль бескрайняя-а-а…» – сливаются голоса в песне из кинофильма «Любовь земная».

Поют здесь и русские, и карельские песни – красивые, трогательные, наполненные душой. В них – и счастье, и грусть, и память, и надежда – все, чем живет человек. Любят также авторские, военные и современные песни. Откроем маленький секрет: в юбилейном концерте будет звучать полюбившаяся песня «Милая роща», которую запевает Татьяна Петрова. И эту песню коллектив посвящает ее маме, которая тоже много лет пела в хоре «Святозерье».

К сожалению, у хора нет своего постоянного баяниста, приходится иногда петь под «минусовки». Правда, сейчас у сельских артистов царит особое воодушевление: концертмейстером народного хора стал Виктор Акулов из Петрозаводска.

Хор-ветеран

История этого коллектива началась 28 ноября 1936 года. Как отмечает доктор исторических наук, профессор Елена Калинина в своей книге «Летопись Пряжинского района Республики Карелия» (1944 –1966 гг.), первые хоровые коллективы в Пряжинском районе появились именно в 1930-е годы. В Святозере такой коллектив возник в 1936 году. По словам автора книги, это были хоры колхозников, которые с энтузиазмом исполняли песни на русском и карельском языках, активно участвуя в районных смотрах художественной самодеятельности.

19 июля 1951 года в газете «Красная Пряжа» появилась заметка под названием «Гордость нашей избы-читальни». Е. Ветров, заведующий святозерской избой-читальней, писал, что гордостью культурно-просветительного учреждения является любительский коллектив, которым руководит Уло Раутио.

«Есть у нас и хороший баянист Эрик Матикайнен, который всегда сопровождает выступления коллектива художественной самодеятельности музыкой»,

– пишет автор.

В то время в хоре было 14 человек – десять женщин и четверо мужчин. Репетиции проходили по вторникам и четвергам с 9 часов вечера. В репертуаре находилось место лирическим песням, частушкам, даже шуткам и танцам. Хор выезжал на лесоучастки в Интерпоселок, Гумбаручей, Маньгу, Матросы. Случались и платные концерты.

«На вырученные деньги приобрели материал и сшили для коллектива национальные костюмы», – говорится в газетной заметке.

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С годами хор из карельской глубинки особенно полюбился людям, ведь пели там родные, знакомые, те, кто живет рядом. Но директор зверосовхоза «Святозерский» Антон Улич решил поразить район: по его инициативе на базе святозерского хора был создан мужской хор. Тогда в его состав вошли почти сорок поющих мужчин из бригад механического и строительного цехов, звероводы и работники социальной сферы. Руководила ими работник культуры из Пряжи Вера Иванова.

Что и говорить, поразил так поразил. Хор пользовался суперпопулярностью. Выступал на районных смотрах художественной самодеятельности, республиканских праздниках и Днях культуры в Петрозаводске и неизменно срывал овации. Он стал визитной карточкой Пряжинского района. В 1979 году мужскому хору было присвоено звание «народный».

Спустя время мужское пение разбавили женские голоса. И вот уже на протяжении сорока двух лет Любовь Пшенникова творит настоящее волшебство, сплетая воедино гармонию их голосов.

Артисты на фронте

Коллектив и его руководитель всегда стараются подбирать репертуар, который бы соответствовал духу времени. События последних лет внесли свои коррективы. С началом специальной военной операции на Украине жители села Святозеро активно включились в помощь фронту. Они рубили тяжелые сети (дели) для маскировки, собирали гуманитарную помощь и шили теплую одежду. К этой важной работе присоединились и участники хора.

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Но самым значимым стало желание певцов поддержать своими песнями бойцов в зоне проведения специальной военной операции. Так, на базе хора «Святозерье» была создана фронтовая концертная бригада «За мирное небо». В ее состав вошли пять талантливых участников хора, к которым присоединились артисты из Эссойлы и Петрозаводска. Идейным вдохновителем этой бригады стал Александр Пшенников.

Песенная бригада совершила 36 поездок в зону специальной военной операции. Она выступала в окопах, блиндажах, землянках, госпиталях, разрушенных зданиях. Александр Саматович Пшенников рассказал, что в самые напряженные дни артисты давали по 5-7 концертов в сутки, иногда оставляя себе на сон всего пару часов. Им приходилось выступать на площадках без света, тепла и связи, а спали они порой в спальных мешках.

«Мы везем нашим бойцам на передовую частичку родной Карелии, словно кусочек дома, чтобы согреть их души. Главное для нас – подарить им радость, и нет большей награды, чем увидеть улыбку на лицах солдат»,

– делятся своими эмоциями артисты.

Участники коллектива объездили территории, граничащие с Украиной, включая Брянскую, Курскую, Белгородскую, Воронежскую, Запорожскую, Херсонскую области, а также Донецкую и Луганскую Народные Республики. За это время они также доставили более тонны гуманитарной помощи. Каждый раз бойцы встречают музыкантов восторженно, радуясь встречам с песней.

Звездная болезнь нам не грозит

Народный хор «Святозерье» является дипломантом множества межрегиональных и международных фестивалей и конкурсов. Среди них – фестиваль имени А. Я. Колотиловой в Архангельске, фестиваль имени Н. Плевицкой в Курске, фестиваль русского народного творчества «Милые сердцу песни России» в Ленинградской области и другие. Талант карельских артистов был отмечен Тихвинской епархией Санкт-Петербургской митрополии за выступление на празднике православной книги.

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География гастролей впечатляет: Финляндия, Швеция, Венгрия – везде, где звучала их музыка, она находила отклик в сердцах слушателей. И в родном районе святозерских певцов любят и ценят. Недаром недавно они стали лауреатами III фестиваля-конкурса «Битва хоров» в поселке Шуя. В этом творческом состязании, где встретились девять коллективов из Петрозаводска, Прионежского и Пряжинского районов, «Святозерье» продемонстрировало высокий уровень мастерства. По итогам конкурса хор был удостоен звания лауреата II степени.

«Звездная болезнь нам не грозит, ведь мы поем для людей, для себя»,

– скромно говорят артисты.

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Так и получается, что весь творческий путь «Святозерья» – это трудности и радости. Это про терпение – «давай еще раз», про смех- «я забыла, где лево», и про то, как здорово, когда все получается. Без «Святозерья» не обходится ни одно событие в селе: будь то проводы Масленицы, празднование Дня Победы, Дня народного единства или другие торжества. В любом случае хор «Святозерье» – это неотъемлемая часть культурной жизни Пряжинского района на протяжении десятилетий.

В свой девяностолетний юбилей народный хор «Святозерье» вновь выйдет на сцену, чтобы в стотысячный раз подарить зрителям хорошие песни и частичку своих сердец, наполненных музыкой и любовью.