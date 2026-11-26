Мясо, крупы и бобовые помогут не растолстеть зимой

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Погода зимой заставляет россиян чаще оставаться дома и меньше двигаться. Калорий сжигается меньше – вес растет. Кроме того, в этот период многие из нас склонны употреблять больше пищи, что также ведет к набору веса. О продуктах, которые помогут поддерживать идеальную форму зимой, рассказала «Абзацу» гастроэнтеролог Александра Разаренова.

Белковые продукты, включая мясо и рыбу, а также крупы и бобовые обеспечивают длительное насыщение без риска растолстеть зимой.

Разаренова рекомендовала включать в рацион курицу, индейку, рыбу, яйца, творог, натуральный греческий йогурт, а также бобовые – чечевицу и фасоль.

Цельнозерновые крупы – гречка, перловка, овсяная крупа, булгур насытят организм углеводами, магнием, витаминами группы B.

Обязательным элементом рациона зимой должны быть овощи. Их можно запекать, варить из них супы или делать рагу. При этом порции таких блюд могут быть большими при низкой калорийности.

Также в рационе должны присутствовать орехи.