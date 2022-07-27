Серьезное ДТП с участием микроавтобуса произошло в Петрозаводске

После того, как частники стали чувствовать себя уверенно на рынке транспортных услуг, в Петрозаводске и сами водители стали вести себя более нагло. Что не замедлило сказаться на статистике ДТП. Об одном из громких случаев, который произошел 20 лет назад, и расскажем. Происшествие на Комсомольском проспекте возмутило общественность. В воскресенье днем газель с шестью пассажирами перевернулась на большой скорости в районе поворота с Кукковки на Древлянку. Водитель и пассажиры остались живы, но получили многочисленные травмы.

По словам очевидцев, газель мчалась по Комсомольскому проспекту со скоростью более ста километров в час. Водитель, видимо, не справился с управлением. И автобус вылетел на левую обочину. Это случилось около углового дома №25. Машина перевернулась, одну из пассажирок выбросило на дорогу.

«На большой скорости, тем более такая машина – газель, она неустойчива на дороге. Он газон зацепил, а с газона уже тяжело вывезти особенно тяжелый микроавтобус. Как поясняют свидетели, человеку, который сидел за рулем, врач поставил диагноз – нетрезвое состояние. Но это пока предположительно», - пояснил сотрудник ГИБДД.

У водителя взяли пробу крови на анализ. Пока его результаты не были известны, нельзя было с уверенностью утверждать, был ли пьян виновник аварии. В больницу БСМП попал и он, получив сотрясение мозга и сломав ключицу, и одна пассажирка.

Как только в городе стало известно про аварию на Комсомольском, сразу поползли слухи о том, что автобус перевернулся во время следования по маршруту. На самом деле это было не так. Водитель и автобус на самом деле работали на 17-м маршруте. Но именно в тот момент водитель, его напарник и друзья отправлялись отдыхать за город. Это вряд ли могло служить оправданием водителю. По данным ГИБДД, с начала года в республике было зарегистрировано уже 60 ДТП с участием частных автобусов. Водителей маршруток задерживали более тысячи раз за нарушения ПДД. В том числе 13 раз за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Происшествие дало повод вновь поднять вопрос о систематизации работы частников на планерке в мэрии. Виктор Масляков обещал ужесточить контроль. Теперь при зарегистрированном нарушении правил дорожного движения, владельцам машин будет сложнее получить разрешение на коммерческую деятельность. В августе ГИБДД провела операцию «Автобус». Цель – повысить безопасность пассажирских перевозок как на государственном, так и на частном транспорте.

В Петрозаводске стартовала 31-я Международная регата крейсерских яхт «Онего-2002». Впервые в Онежской регате тогда участвовала яхта Военно-морских сил Великобритании. С борта «Челенджера» за гонкой наблюдал военно-морской атташе Великобритании в России Саймон Листер. Побывали у нас в том году и другие известные персоны. Вместо 58 ожидаемых яхт к старту прибыли только сорок судов. Половину московских парусников не смогли доставить на «Онего». Но в день старта все, кто мог, уже с утра покачивались у причала напротив «Фрегата». 185 яхтсменов готовились к старту.

В том году из 40 яхт 24 парусника одновременно участвовали в регате «Онего-2002» и в открытом чемпионате России по парусному спорту. Пожелать яхтсменам удачи специально приехал вице-спикер Госдумы России Владимир Лукин, который затем в течение десяти лет работал уполномоченным по правам человека. «Человек, в честь которого назван Петрозаводск, он учился за границей ходить не только при попутном ветре, но и при встречном. Я хотел бы вам пожелать учиться у него, учиться преодолевать препятствия, при встречном ветре идти вперед и побеждать!» - сказал Владимир Петрович на церемонии открытия.

Кроме российских парусников в том году в Онежской регате участвовали зарубежные суда. К старту подошли яхты: «Челленджер» из Великобритании и «Росанна» из Финляндии (давний друг нашей регаты). В ближайшее время к гонкам обещало присоединиться норвежское судно «Коуланд».

Яхта «Челленджер» принадлежала вооруженным силам Великобритании. На ее борту находились военно-морской атташе этой страны Саймон Листер и 12 английских курсантов, и 2 курсанта из Северодвинска. Чтобы принять участие в Онежской регате, экипажу яхты пришлось получать разрешение в 15 российских министерствах. В самих гонках Челленджер участия не принимал, поскольку не вписался по объему ни в один из шести классов крейсерских яхт. «Мы немножко больше, чем нужно, - заявил капитан яхты Джеф Гудвин. - Мы не будем конкурировать с остальными. Но мы просто очень рады присутствовать на регате».

Ровно в полдень стартовала первая гонка. Зрители могли с набережной следить, как яхты прошли первые 15 морских миль – три круга по Петрозаводской губе Онежского озера. Как и в 2001 году отличились на первом отрезке москвичи. В пяти из шести зачетных групп столичные экипажи заняли первые места. В гонке участвовали пять карельских парусников. Трехкратная победительница предыдущих регат яхта «Хелми» (капитан Дмитрий Никуличев) заняла второе место в своей группе. Третье место досталось тоже карельской «Жемчужине» (капитан Андрей Клементьев). Тогда он впервые вывел свою лодку на регату. После первой гонки экипажи пошли из Петрозаводска на поселок Шальский и далее по маршруту. Журналисты освещали события регаты каждый день.

Таким было 27 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.