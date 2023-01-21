900 аварий на сетях в первые недели года произошли в столице Карелии

В мэрии Петрозаводска состоялось очередное заседание штаба по проведению отопительного сезона. После многочисленных аварий и ЧП, которые произошли в первые недели 2003 года, распоряжением мэра, наконец-то, в столице Карелии был снят режим повышенной готовности. Все службы города были переведены на обычный режим работы.

За три недели года в администрацию поступило 1016 жалоб от горожан об авариях в электрических и коммунальных сетях. 55 бригад, составленных из сотрудников ЖЭУ, аварийщиков, «Водоканала» и «Карелэнерго» ликвидировали порядка девятисот аварий. На замену труб и другие материалы уже было потрачено более полутора миллионов рублей. Деньги были из городского бюджета. Считалось – что раз у нас не было никаких и официально объявленных чрезвычайных ситуаций, то и денежного вспомоществования ниоткуда в Петрозаводск не поступило (напомним, в Карелию тогда выделили 50 миллионов из федерального фонда). Ущерб, впрочем, еще подсчитывали. А главной причиной аварий сотрудники мэрии считали большое количество деревянных домов. Начальником управления жилищного хозяйства Петрозаводска был тогда Геннадий Федоров: «Основная причина аварий – конструктивные особенности сооружений. Ведь если мы будем анализировать ситуацию, то увидим деревянный сектор, во многих домах которого просто не проживают люди. Там печное отопление. Соответственно, если квартира и коридоры не отапливаются – замерзают трубы».

Что касается газоснабжения, то в мэрии обещали, что в следующие две недели сбоев быть не должно. Во всех отключенных ранее домах газ уже дали. И главное – в Петрозаводске появился запас топлива – 521 тонна, а в пути еще 339 тонн. На еженедельном заседании штаба по зиме ситуацию обсудили в первую очередь. Сотрудники администрации радовались, что в Петрозаводске удалось избежать главной беды – аварий на теплосетях. Многочисленные аварий в домах и квартирах назвали «локальными» и считали, видимо, незначительными. По крайней мере никто из чиновников за ситуацию в городе наказан не был. «Не время сейчас искать виновных, - уверял Геннадий Федоров. – Будет сделан анализ и приняты меры к недопущению в дальнейшем».

С июля 2002 года в России действовал закон о едином налоге на вмененный доход. Сразу после его введения в среде предпринимателей начались споры о том, насколько он нужен именно в таком виде. Особенно волновались бизнесмены, которые занимались розничной торговлей, поскольку это их непосредственно касалось. По мнению руководителя Лиги частного бизнеса Юлии Зориной, в Карелии налоговая инспекция не потрудилась все прояснить.

Единый налог на вмененный доход был удобен. Он заменил собой пять различных налогов, которые были вынуждены платить предприниматели до этого. Но те, кто занимался торговлей в розницу, имели право платить этот налог лишь в том случае, если из торговые площади не превышали 70 квадратных метров.

«Мы обращались в Государственную думу, внесли порядка 160 поправок, депутаты в конце декабря приняли поправки к закону. В результате величина торгового зала на одного предпринимателя стала не более 150 метров», - порадовала Юлия Зорина новостью. Но тем предпринимателям, которые арендовали площади в крупных торговых центрах (например, «Карелия-маркет» или Гоголевский центр) приходилось платить налоги по-старому. Хотя площади у них часто были меньше этих 150 кв.м. «Они недоумевают! Им в налоговой инспекции до конца не объяснили, что они тоже имеют право перейти на этот единый налог, на льготную систему налогообложения», - возмутилась Зорина. И хотя финансово ни один из розничных торговцев не пострадал, но моральных страданий им хватило надолго.

«Конечно, пострадали! Вы можете представить человека, который не знает, что с ним будет завтра? Он не может рассчитать торговую наценку. Если бизнесмен не уверен в налоговой политике, он не знает, что с ним завтра сделает государство, он не будет ни копейки инвестировать в эту экономику», - уверяла председатель Лиги частного бизнеса.

А если предприниматель затаится и будет ждать ясности, то пострадают в первую очередь обыватели, не найдя привычных услуг или – напротив – обнаружив товары по взлетевшим ценам.

Таким было 21 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.