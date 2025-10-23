Жители Соломенного не поверили своему счастью

В Соломенном ровно 20 лет назад открыли частично отремонтированную переправу, после того как был завершен первый этап ее реконструкции. Жителю района Вячеславу Патрикееву приходилось ездить в город и ходить на работу по понтонному мосту. Он так делал уже десять лет. Заслышав, что мост собрались ремонтировать – ушам не поверил: «Ходить было неудобно, особенно пожилым людям. У нас тут недавно одна бабушка даже ногу сломала, операцию пришлось делать. Мост здесь – великое дело».

Длина моста составляла сто метров. Его ремонт разбили на три этапа. Первым делом заменили самый аварийный – средний понтон. «Стоимость изготовления нового понтона и его буксировка обошлась в 4 миллиона 700 тысяч рублей, - отметил Вадим Учаев, начальник управления городского хозяйства. – Когда ледостав сойдет, еще необходимо для ремонта двух оставшихся понтонов около 5 миллионов рублей».

Эти два понтона, как и первый, обещали изготовить на заводе «Авангард». Ждать оставалось недолго – один зимой, второй весной 2006 года. «К лету, к дачному сезону мост будет полностью восстановлен, обновлен», - заявил Александр Сорокин, директор «ГорДЭУ+». До это понтонный мост в Соломенном не ремонтировали 13 лет. Если до этого по нему могли ездить машины до 5 тонн, то после ремонта он стал способен выдержать автомобиль тяжелее в два раза. Одновременно с новым понтоном на мосту появился и светофор. По словам чиновников, в таком виде мост мог прослужить еще около тринадцати лет. С тех времен прошло два десятилетия. Как ведет себя мост сегодня? Если вам есть, что сказать – пишите в комментариях!

...

Карельская яхта «Ветер» и ее экипаж стали призерами Кубка России. Команда приняла участие во всех пяти этапах Кубка, и в своем классе яхта стала третьей. Такой успех яхтсменов ждал впервые. «Ветер» относился к самым быстроходным и мобильным судам класса «Open-800». По прибытии домой спортсмены дали пресс-конференцию.

Полторы тысячи морских миль и более 16 тысяч километров по суше. Именно такое расстояние преодолела наша яхта «Ветер», пока шли российские соревнования. «Когда после стомильной гонки разрыв между лидером и аутсайдером составляют в нашем классе, порой, даже не минуты, а секунды, вы можете представить, сколько сил и энергии тратится на дистанции, чтобы сохранять такую скорость и добиваться таких результатов, и какое мастерство экипажа этому соответствует», - сказал Александр Павленко, старпом.

По словам спортсменов, подготовка лодки занимает больше времени, нежели сама регата. Не говоря уже об обслуживании яхты. 30 тысяч долларов за три года было потрачено на содержание этого судна. Поломки случались самые разные. О них экипаж говорил неохотно.

«Если у нас что-то произошло экстремальное, значит, мы плохо готовились», - отметил яхтсмен Иван Лукин.

Не отменял никто и строгих правил парусного спорта – на борт можно было взять минимум личных вещей, почти по мировым стандартам – не более 9 килограммов на человека: «Досмотр строжайший! С выворачиванием карманов, отъемом фотографий любимых женщин – борьба за вес идет и снаружи, и изнутри, - шутили яхтсмены. – Отпиливание черенков у зубных щеток, сверление ложек. Один шампунь на всех».

В Кубке России наша яхта уступила судам из Нижнего Новгорода и Петербурга. Сразу после победы яхтсмены занялись подготовкой лодки к гонкам будущего года.

Таким было 23 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.