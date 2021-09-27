В Петрозаводске искали, где захоронить 300 тонн загрязненного грунта

Экологическая катастрофа на берегу Онежского озера произошла в июне ровно 20 лет назад. Комитет по экологии в сентябре начал вывоз замазученного грунта и его временное захоронение. Прокуратура продолжала следствие и заявляла, что сведения, относящиеся к этому делу, закрыты от широкой общественности. Хотя именно общественность более всего пострадала от загрязнения озера, из которого берут питьевую воду для всего Петрозаводска. То, что в случившемся виновата нефтебаза «Экотек Росика», у комитета по экологии не вызывало сомнений. Но следствие шло, а нефтебаза продолжала работать.

«Три ведомства нефтебазе направили предписание о лишении лицензии на основной вид деятельности. Это пожарные, это Энергонадзор, и мы», - сообщил Александр Ширлин, заместитель председателя комитета по экологии. Оборудование нефтебазы, построенной еще в 70-е годы, давно устарело. Ни ремонта, ни замены его давно не производилось. По свидетельству очевидцев – любая канава на берегу по соседству была наполнена чистыми нефтепродуктами практически на два метра в глубину.

«Там надо кардинально решать. Сегодня там латать дыры – не выход. Эта «болячка», если ее не решить, даст нам еще проблем очень много», - заверил Ширлин. Предстояло очистить берег – выгрести триста тонн замазученного грунта. А вот куда его девать? Городскую свалку исключили – она не могла принять такой объем. Специального полигона для складирования вредных отходов в республике просто не было. Так что на место старого глиняного карьера решено было свозить мазутные отходы. Кстати, в нескольких метрах от карьера справа располагался дачный кооператив. А слева протекала река. Экологи утверждали, что глина создает своеобразный «замок», который препятствует попаданию мазута в почву. Кроме того – они утверждали, что захоронение временное: «Это временное складирование! Не постоянное. Это только для этого грунта. Потом там все будет закрыто, и там ни в коем случае не будет никакого складирования. Чтобы люди не волновались. И мы будем еще думать, что с ней делать в дальнейшем». Комитет экологии также обещал сделать кое-какую обработку грунта. На это нужны были дополнительные вложения. Пока же на ликвидацию аварии были выделены только 500 тысяч из республиканского бюджета. Когда же виновный будет найден – он заплатит за все, уверяли власти. Но прокуратура не спешила предъявить общественности виновного, досконально разбираясь в произошедшем.

29 ноября 2001 года Петрозаводская таможня планировала отметить первый юбилей – 10 лет со дня создания. Сотрудники этого ведомства решили основательно подготовиться к торжествам и даже успеть открыть свой музей. В этом они тесно сотрудничали с Краеведческим (ныне – Национальный) музеем, который обещал выполнить экспозицию для таможни. На самом деле нашей таможне было не десять лет, а гораздо больше. Первое упоминание об этой службе в Карелии относится к 1714 году. «Первая таможня в Петрозаводске находилась в районе нашего пассажирского порта. Там стояла таможенная изба, где с торговых людей взималась пошлина», - рассказал Александр Дьяков, пресс-секретарь ведомства.

Идея создания своего музея давно зрела в головах наших таможенников. Лавры питерских коллег, у которых такой музей уже был, видимо, не давали покоя. У сотрудников Краеведческого музея заказ удивления не вызвал. Ведь накануне они делали историческую выставку ликёро-водочного завода. И для таможни обещали тоже поработать с удовольствием.

«То, что работа будет сложной, это было ясно с самого начала, потому что всего 10 лет таможне, хотя история ее гораздо старше и очень интересная», - сказал сотрудник музея Алексей Терешкин. Всех секретов специалисты раскрывать не стали. Одно было известно сразу – материалов для большой выставки не хватало. Так что пришлось сотрудника обратиться с просьбой к жителям республики помочь в создании музейной экспозиции. Фотографии, документы, вещи, имеющие историческую ценность, таможенники приняли бы с удовольствием. Кто знает – появился ли музей в кирпичном здании на Энгельса, 25? Пишите в комментариях!

Иногда исторические вещи, которые затем попадают в музей, находят в лесу. Множество людей, например, ходит по местам боев в Карелии. Таких называют поисковиками. Они делятся на две части: одни искали оружие на продажу и ухитрялись переплавлять снаряды на цветмет, другие же придавали названию «поисковик» совсем иное значение. Для них было важно сохранить память.

Для сотрудника Вневедомственной охраны Олега Львовича Каминского поисковая деятельность не являлась способом заработать. Увлечение поиском родилось из необходимости отыскать могилу своего деда, погибшего в 1943 году: «В 1982 году, во времена Советского союза послал бумагу в военкомат. В наш, Суздальский. И в течение полугода нашли, где он захоронен. Приехал – и точно, плита могильная имеется, и мой дедушка там».

С тех пор Олег Каминский увлекся военной историей Карелии. И сумел увлечь других. Обычно с ним в экспедиции ездило человек восемь. «Цель поиска – найти, например, исторический путь какой-то воинской части, которая здесь воевала. И сотрудники милиции у нас здесь отдавали свой воинский долг Родине». Определить места поисков помогали друзья и исторические документы. На местах боев, конечно, эти поисковики тоже находили и оружие, и боеприпасы, и тяжелую военную технику. Попадались уникальные экземпляры: «В Финскую войну у нас испытывали новое вооружение. А в Великую Отечественную войну, наоборот, воевали все старым вооружением. То есть такие попадаются у нас экспонаты, которые во всей России (тогда во всем СССР) не найти. Только в Карелии». Постепенно у Олега Каминского родилась идея создать в Петрозаводске открытый музей боевой техники: «Здесь бои шли страшные, военной техники у нас очень много. Есть возможность создать музей. Потому что молодое поколение практически не знает, что тут каждый метр полит кровью».

На боевом счету Олега Львовича два артиллерийских орудия. Он знал и водоем, на дне которого покоился целый танк. Но достать его не было возможности. Нужна была техника. Найти спонсоров у поисковиков не получалось. Всех меценатов останавливал один нюанс – поисковики-то в погонах. А значит продать на сторону ничего из найденного не удастся. «В нашей люди все люди в погонах. Постоянно с оружием. И любви к этим опасным стреляющим предметам не испытывают никакой. Кто-то охотники. У кого-то на боку постоянно оружие на боку висит. Нету интереса еще и собирать его, держать дома». Часто на местах поиска отряд Олега Каминского находил и останки погибших бойцов. Восстановить их имена удавалось редко. Тайна истлевших медальонов не открывалась даже экспертам из МВД, с которыми сотрудничали поисковики. Часто именно отряд поисковиков отдавал последние почести безымянным героям.

Таким было 27 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото luxuryvoyage.ru)