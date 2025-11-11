Карельский окунь помог школьнику внести вклад в науку

Уже десятый год в нашей республике действовала общероссийская программа «Шаг в будущее». Вот и в 2005 году традиционно осенью открылась выставка, где юные исследователи представили свои первые научные труды.

Выдумывать новое, что-то свое любят все дети – так считали организаторы выставки. Школьники это утверждение не опровергали, с удовольствием играли в молодых ученых. Ученик Университетского лицея Олег Сафронов, например, не пожалел летних каникул, чтобы изучить и сравнить особенности формы разных окуней в озерах Карелии. Старания не пропали даром. Его исследование обернулось настоящим маленьким открытием. Одни из его окуней не были описаны ни в одной книге по ихтиологии. Так что его открытие внесло вклад в современную науку.

Таких молодых исследователей на выставке в 2005 году было 26 человек. Это были те, кто прошел конкурсный отбор. «Наша молодежь достаточно талантливая, - сообщил Александр Рогов, генеральный директор Координационного центра по РК программы «Шаг в будущее». – Она может придумывать новое и быть увлеченной. Просто нужно на это обращать больше внимания, и с нею заниматься именно этим направлением».

Лауреаты выставки, которые признали лучшими, получили возможность представить свои исследования в Москве. Правда, организаторы беспокоились, что денег на поездку туда могут не выделить. В 2004 году молодым исследователям правительство оплатило только дорогу. А проживание и питание пришлось сделать за счет родителей. Между тем, именно наши ребята уже приносили победу стране на европейском конкурсе молодых ученых.

«Наши ребята выступали очень успешно. Трижды они входили в сборную команду Российской Федерации на высшее европейское соревнование молодых ученых Евросоюза. И дважды там становились в числе победителей», - отметил Александр Рогов.

Побеждать наши ребята могли бы и на технических конкурсах. В 2005 году впервые вместе с выставкой научных работ в Республиканском центре молодежи была представлена экспозиция научно-технического творчества. Космические корабли, собранные руками наших школьников, отличались от оригиналов только размерами. Но чаще всего модели пылились дома. На поездки в другие города власти ни копейки не выделяли.

Карельский ОМОН 20 лет назад отметил день рождения – 12 лет назад был подписан указ о создании в нашей республике Отряда милиции особого назначения. По случаю праздника прошло торжественное построение. Аплодисментами бойцы ОМОН встретили своего первого командира – Василия Мельника. Он возглавлял отряд со дня его основания – 11 ноября 1993 года, всего девять лет. Милиционеры ласково называли его «папой». По их словам, трудно было найти более справедливого и честного человека. «За них приходится отвечать, и я знал, что я – первый человек, которые несет ответственность за подчиненных мне людей», - так сказал о своей задаче Василий Мельник. За его плечами было пять командировок в горячие точки страны. Поэтому он и его коллеги – ветераны карельского ОМОНа – хорошо знали, что означают слова «долг», «отвага» и «честь».

Особо отличившимся бойцам в тот день вручили награды. Для многих это были не первые знаки отличия. Карельский отряд на четверть состоял из тех, кто служил там со дня основания. Поздравить отряд прибыл заместитель министра внутренних дел РК Анатолий Фирсов: «Вами было многое сделано по охране общественного порядка, по безопасности. В том числе несение службы в горячих точках – не только на Северном Кавказе, но и в других регионах России». Кстати, часть отряда нашего ОМОНа как раз тогда несла службу на Северном Кавказе. Такие командировки обычно длятся 180 суток. Помощник командира ОМОН Григорий Яногьян объяснил: «Охраняют мобильный отряд, то есть штаб, сопровождают колонны по передвижению личного состава из одного населенного пункта в другой».

По словам милиционеров, в карельском ОМОНе служили только лучшие. Свой отряд они называли не иначе как семьей.

В Русском драматическом театре состоялась премьера спектакля по повести Александра Грина «Бегущая по волнам». Над его созданием трудился большой коллектив, в том числе и те, кого не увидишь на сцене. Например, бутафор Николай Коппалин, который накануне клеил для спектакля кораблики из ткани и бумаги. Эти кораблики служили украшениями на шляпы. Реквизита требовалось много. «Все это нужно в запас! Ломается очень быстро. Актеры – народ нервный», - отметил Николай Коппалин, которому приходилось все за артистами чинить.

Николай Дмитриевич работал в театре к тому моменту уже 30 лет. Но сначала он был солистом балета. Но уже тогда для танцовщиц мастерил украшения. Кстати, ему очень нравилась роль Хозяина кукольного магазина из балета «Фея кукол». И он стал создавать кукол по-настоящему. И не только их. Все, что выглядит реальным со сцены, на самом деле фантом, созданный бутафором из всего, что попадет под руку. Брильянты – стеклянные. А веер – из перьев настоящего павлина, которых их терял в зоопарке Санкт-Петербурга. А Николай Дмитриевич подбирал.

Нет ничего, что бы Николай Коппалин не мог превратить в стоящую вещь. У него и отец был рукастый. И Коля, младший сын в большой семье, перенял все отцовские навыки. И театр им был оснащен снизу доверху! А вот на собственную квартиру у бутафора времени не оставалось. Кстати, Национальный театр и ансамбль «Кантеле» тоже обращались за помощью к бутафору Коппалину. Самым интересным проектом для него стал спектакль «Гусарская баллада», в котором он помогал создавать исторически достоверные костюмы. В ход шли проволока на пуговицы, швабры на кивера, рубли на ордена. В таких головных уборах любой мог почувствовать себя Наполеоном! Николая Дмитриевича в номинации «За преданность театру» выдвинули на соискание премии «Онежская маска».

