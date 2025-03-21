К юбилею Победы в Петрозаводске обследовали все памятники

На территории Петрозаводска ровно 20 лет назад было около тридцати объектов, посвященных Великой Отечественной войне. Среди них 8 памятников, 3 мемориальных комплекса, 4 памятных знака и один монумент – танк. А еще могилы героев войны, которые находятся на городских кладбищах. К юбилею Победы все эти объекты взялись приводить в порядок.

Сделать это нужно было в короткие сроки. До 9 мая оставалось меньше двух месяцев. Зима в 2005 году была длинной и снежной, а к 1 мая нужно было успеть провести все необходимые работы. Специальная комиссия уже обследовала объекты, рассказал начальник управления городского хозяйства Вадим Учаев: «Определилось, что необходим текущий ремонт данных объектов. Покраска, очистка, ремонт плиток и так далее». Серьезного ремонта требовал мемориальный комплекс «Аллея героев», и в 2004 году его капитально отремонтировали. «Сама территория, и подходы, и лестницы, и надписи, и портреты – все это сделано», - заверил Учаев.

Остальные памятники, находившиеся на территории Петрозаводска, по мнению комиссии, были в удовлетворительном состоянии. За ними следил Комбинат благоустройства. Комиссия обещала еще раз провести их обследование, как только сойдет снег.

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В аптеке №87 на улице Жуковского стали отпускать бесплатные лекарства.

За месяц до этого на встрече с жителями микрорайона Сулажгора мэр Петрозаводска Виктор Масляков выслушал от петрозаводчан множество жалоб. За бесплатными лекарствами им приходилось ездить через весь город. Мэр обещал, что в местной аптеке льготные медикаменты появятся и добился своего. В аптеке №87, которое относилось к муниципальному предприятию «Фармация», лекарства стали отпускать: «Наша задача, чтобы лекарства получили наши горожане. Мы можем громко ругаться у себя в кабинетах, спорить и писать письма – но важен результат. Сейчас мы по тем федеральным правилам, которые определены, эту систему выстраиваем. Под жестким контролем».

Эта аптека была открыта давно и работала давно. Но проблема была в компьютере, который имел бы доступ к федеральному регистру льготников. Компьютер купили, после чего лекарства стали выдавать нуждающимся. Сами сулажгорцы даже не ожидали, что мэр города так оперативно отреагирует на их просьбы. В этом микрорайоне проживало более тысячи льготников, которые имели право на бесплатные препараты.

В Русском театре драмы продолжали готовиться к премьере. Спектакль «Гусарская баллада» (одноименный фильм Эльдара Рязанова любили зрители) посвятили 60-летию Победы.

Забот с этой исторической красочной постановкой было много. Николай Коппалин доделывал последнюю пару шпор. Про этого мастера в театре говорили так: он может сделать все, что хочешь. Например – ордена для генералов, которые от настоящих было не отличить, если смотреть из зала. Перед последней репетицией спектакль «заряжали». Это значит, что весь реквизит раскладывали по своим местам, чтобы во время представления артисты его не искали. За кулисами стоял стол, на котором рядком расположились сабли. Каждая весила около килограмма. Ими на сцене приходилось сражаться. Конечно, они не были заточены.

«Мы все проходим сценическое фехтование на шпагах, а шпаги раза в два, а то и в три легче. И это классическое фехтование, с уколами. А здесь совершенно другие удары, рубящие, и такими тяжелыми саблями. Для меня это было, конечно, сложно. Сейчас уже легче», - рассказывала Елена Сапегина, исполнительница роли Шурочки Азаровой.

Елена тогда в театре работала свой первый сезон. И вот – дебютировала в главной роли. Большая часть труппы – это были молодые артисты. Роль поручика Ржевского исполнил Владимир Елымчев. Парики, усы и бакенбарды тоже в спектакле были почти на каждом. На изготовление каждого парика требовалось не менее месяца.

«Делать это очень сложно, - показала Татьяна Петухова, заведующая цехом. – Здесь такая сеточка, и мы на нее крючочком надергиваем. Работа кропотливая».

Пока артисты переодевались к прогону, на сцену накладывали последние штрихи. У художника по декорациям Степана Заграбяна барабаны превращались в столы, кисти эполет – в колонны, портреты оживали. Камин на сцене был то частью домашнего интерьера, то символом победы – Триумфальной аркой. Под руководством балетмейстера из Вологды Веры Федотовской артисты оттачивали музыкальные номера. Нужно было отрепетировать и переодевания буквально по секундам. До премьеры оставались сутки.

Таким было 21 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.