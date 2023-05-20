Именно когда похолодало, петрозаводчан ждал неприятный сюрприз с водой

Руководство «Карелэнерго» ровно 20 лет назад приняло решение прекратить подавать горячую воду в дома петрозаводчан. И это в середине мая! Вообще, накануне юбилея Петрозаводска было решено сдвинуть сроки. И все равно отключение должно было произойти гораздо позже – в конце мая. Но руководители предприятия аргументировали свое решение тем, что городская администрация, являясь должником, регулярно срывала график погашения платежей.

В выходные петрозаводчане с удивлением прочли в газетах, что с понедельника в городе не будет горячей воды. «Карелэнерго» грозилось перекрыть кран в любой момент. Руководители пояснили, что устали ждать миллионы за тепло и воду. Горожане были в шоке:

-Мы платим всегда! Но страдаем в том числе.

-Тазики, надо воду нагревать… Отключали бы хоть на две недели! И вообще, отключать надо воду, когда тепло, а не в холод. И так холодно в квартирах. А еще и воды нет. Ужасное положение.

-Это издевательство над всеми жителями Петрозаводска! Неважно, кто виноват. Нам абсолютно все равно. Мэр или «Карелэнерго». Мы-то платим! Так почему мы не можем пользоваться?! Ладно, мы взрослые. А что детям делать? Что мамочкам в роддомах делать?

В мэрии заверили, что за последние три дня на счет «Карелэнерго» из городской казны перечислено 20 миллионов рублей. Администрация города просила энергетиков не усугублять ситуацию, предложив свой график погашения долгов.

«Если сейчас задолженность города за потребленную тепловую энергию составляет чуть больше ста миллионов рублей, то на 1 июля мы должны погасить часть и оставить долг 48 миллионов. А на 1 октября погасить долг до ноля»,

- обещал Сергей Костин, начальник комитета по вопросам ЖКХ.

Но в администрацию города пришел ответ от генерального директора «Карелэнерго» Владимира Семенова. В документе он категорически отверг предложенный мэрией график. На это Сергей Костин сказал: «Думаю, найдется там здравый смысл, чтобы подписать этот график. Он достаточно напряженный для нас. Но по крайней мере мы к следующему отопительному сезону не будем иметь долгов за тепло». А вот в какой именно день ждать отключения горячей воды, журналистам выяснить не удалось. Энергетики заверили, что сомневаться не стоит – отключат в ближайшие дни. А вот если мэрия и «Карелэнерго» так и не договорятся, можно было и не ждать горячую воду обратно.

Премьера по знаковой для Карелии книге Линевского «Листы каменной книги» состоялась 17 мая. Известный в республике хореограф Виола Мальми и ее фольклорный коллектив «Карельская горница» вместе с актерами Русского драматического театра подготовили подарок жителям республики к 300-летию Петрозаводска.

Подарок есть подарок. Виола Мальми отказалась от гонорара. А артисты работали за свою зарплату. Предполагалось, что спектакль выйдет за рамки театральной постановки, и этно-шоу развернется на одной из зеленых площадок города. Художником-постановщиком стала Виктория Зорина: «Очень сложно, но очень интересно. Я в первый раз работаю с профессиональным театром. У меня был небольшой опыт балетного спектакля, там были только костюмы. А здесь такие масштабные декорации! И костюмная работа. Все это очень интересно».

Спектакль был наполнен музыкой и ритуальными танцами. Актерам пришлось немало потрудиться, чтобы соответствовать требованиям хореографа. «Конечно, я не могла уйти от танца. Если бы я не мыслила хореографически и движенчески, я бы не взялась за эту работу, потому что тогда бы мне не было интересно», - сказала Виола Мальми. Артист, который сыграл главную роль Льока Владимир Елымчев считал: «Виола Валентиновна и «Горница», конечно, помогали нам все это делать. Этого в запасе у нас нет. Этого в театральных институтах просто не дают». Уже тогда автор спектакля надеялась, что эта постановка выйдет на открытую площадку Петрозаводска. Были заказаны большие факелы, готовилась иллюминация. Это шоу горожане смогли посмотреть на День города. К сожалению, нас сильно подвела погода: было холодно и шел дождь. Но в стенах театра премьера прошла «на ура».

Таким было 20 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. // фото unsplash.com