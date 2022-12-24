В ФСБ Карелии в честь юбилея ведомства пошли навстречу журналистам

20 декабря 2002 года исполнилось 85 лет органам государственной безопасности. В 90-е годы они переживали бесконечные реорганизации и сокращения. Но в 2002 году они уже могли сказать – все это позади. Сотрудники ФСБ могли, не отвлекаясь на формальности, заниматься своим прямым делом – охранять государство.

К юбилейной дате в ФСБ пригласили журналистов, чтобы показать, как именно это происходит. Вот, например: огромный ящик с оружием. Пистолеты Макарова, глушители, многое другое – все это боевое оружие было привезено в Карелию в смазке. Обычно такое оружие применяется при заказных убийствах и террористических операциях, сообщил начальник ЦОС УФСБ по РК Владимир Ганин: «Была проведена нашими сотрудниками удачная операция, в результате из незаконного оборота оружия была изъята партия оружия. Вы видите, что это оружие предназначено чисто для криминальных целей».

На этих пистолетах не было серийных номеров. Где они сделаны – пришлось устанавливать специалистам. Сотрудники ФСБ сказали, что подобное оружие изготавливалось на заводе «Серп и молот» в Чечне, боевиками. Отрабатывались различные версии того, кто заказал этот товар в Карелии и для чего. Как настоящий патриот своего дела, умеющий хранить секреты, Владимир Ганин сообщил: «Подробности я вам сказать пока не могу, но я думаю, что когда-нибудь это станет возможным». Для районов центра России или Северного Кавказа это была небольшая партия оружия. Но для нашей тихой Карелии – это целый арсенал. «То, что оружие появляется у нас, в достаточно спокойном регионе, это уже настораживает. И это ставит нам дополнительные задачи. Раз есть такое оружие, значит, мы не можем исключить каких-либо акций, которые были в России», - предупредил Ганин. Впрочем, те пистолеты уже никому не могли причинить зла. Пока они были вещдоками для следствия, потом они подлежали уничтожению.

Компания «Карелэнерго» сделало официальное заявление о том, что аккурат перед праздничной неделей вновь снизит параметры тепла, подаваемые в городскую теплосеть. Энергетики объяснили это тем, что по их подсчетам на конец года власти города будут должны «Карелэнерго» более 55 миллионов рублей. Представители же мэрии утверждали, что расчеты идут по графику, и снижая параметры тепла, энергетики не правы.

С 23 декабря в квартирах жителей столицы Карелии вновь гулял холод. Петрозаводчане, интересы которых пыталась защитить мэрия, подав заявление на энергетиков в городскую прокуратуру (а та – в суд), на своих замерзших телах вновь почувствовали, что такое диктат энергетиков. В октябре и ноябре город выплатил «Карелэнерго» 84 миллиона рублей за услуги, закрыв все счета.

«Мы на первое декабря долг закрыли, и на следующей неделе не будет ни копейки долгов по декабрю, потому что население в декабре платит за ноябрь. Все деньги заплатили. И на следующей неделе только из 60 миллионов осталось заплатить 17»,

- обещал мэр Виктор Масляков.

Если все пройдет без проблем, то долги будут закрыты полностью. Но «Карелэнерго» потребовало предоплаты за следующий месяц и сослалось на подписанное Виктором Масляковым соглашение. Он отреагировал на это так: «Что касается подписания вот того соглашения, то я не мог его не подписать. Я любую бумагу подпишу в связи с тем, что у нас были тогда понижены параметры тепла и горожане страдали. И я подписал, что в декабре мы будем платить предоплату. Но откуда ее взять, откуда у нас деньги?»

Городскую власть понять было можно. Делалось все, что в ее силах, чтобы расплатиться с монополистами за тепло и свет. А закрыть все долги за прошлые месяцы – это почти подвиг, если вспомнить что с 1 октября «Карелэнерго» еще и повысило тарифы на энергоносители.

«Я считаю, что если опять рука поднимется у энергетиков понизить параметры, и у горожан будет холод, то придется обратиться в суд на произвол энергетиков. Нам что – Хабаровск нужен?! Мы такого не допустим», - заключил мэр. Виктор Масляков имел в виду, что в ту зиму в Хабаровске сложилась чрезвычайная ситуация – люди буквально замерзали в своих квартирах без тепла.

Кстати, забегая вперед скажем, что та зима выдалась очень холодной, в том числе в Карелии. В новогоднюю ночь в Петрозаводске было -34 градуса мороза, рекорд, если считать, что последний раз в ночь с 31 декабря на 1 января такая стужа стояла только в 1941 году. В районах Карелии вышли из строя котельные, в домах полопались трубы и батареи. Об этом нам еще предстоит рассказать в нашей рубрике. Помните эти события? Пишите в комментариях!

Таким было 24 декабря ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.