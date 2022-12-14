Монополист так повел дела, что прокуратура Петрозаводска подала в суд

​Прокурор Петрозаводска, которым ровно 20 лет назад был Артур Парфенчиков, сделал заявление о том, что городская прокуратура подала иск в суд на Акционерное общество «Карелэнерго» с целью защитить право граждан на получение услуг. В Карелию тогда пришла суровая зима.

С ноября городская прокуратура занималась проверкой в части законности действий АО «Карелэнерго». Карельские энергетики из-за долгов городской администрации по собственной инициативе снизили параметры подачи тепла в дома и учреждения Петрозаводска.

«Итогом прокурорской проверки стало обращение в городской суд с исковым заявлением, в котором мы просим признать действия «Карелэнерго» злоупотреблением правом. И просим суд обязать компанию прекратить ограничения подачи тепловой энергии», - отметил Артур Парфенчиков, добавив, что не собирается выяснять суть конфликта между поставщиками, заказчиками, посредниками и т. д. Его обязанность – защищать права граждан, добросовестных плательщиков.

«Разбираясь в проблеме мы пришли к выводу, что иначе как обязать «Карелэнерго» обеспечить нормальное поступление тепла – по-другому мы не сможем соблюсти права добросовестных плательщиков, - говорил Артур Олегович. – А все остальное – это проблемы «Карелэнерго» и РАО ЕЭС. Мы должны помнить, что эти две компании – это не какие-то сторонние предприятия, которые неизвестно откуда появились. Это предприятия с преимущественно государственным капиталом!»

Наша прокуратура не была первооткрывательницей в таком споре. В Ставропольском крае суд принял во внимание обращение прокуратуры. И дело было решено в пользу жителей региона. Что же касается Петрозаводска, в котором и сами жители неоднократно подавали в суд на «Карелэнерго» в предыдущие годы, то здесь прокурор города не был уверен в успехе. Так как уже были подобные прецеденты в Кеми и Суоярви, где суд решил спор о тепле в пользу энергетиков.

В столице Карелии прошла презентация уникального альбома «Петрозаводск на старой открытке». Составитель и издатель альбома были уверены, что он вызовет интерес у гостей и жителей республики. Ничего подобного раньше у нас не издавалось.

Жизнь петрозаводчан сто лет назад представить нам сложно. Их облик хранят старые фото, как и облик самого города. Оказывается, сто лет назад Петрозаводск и все его улицы, пристани, церкви – все это было запечатлено на почтовых открытках. Заведующий кафедрой французского языка Педагогического университета Николай Егоров в течение десяти лет собирал эти раритеты.

«Я вообще немножко коллекционер. Собираю всякое барахло! – пошутил герой презентации. – Собираю марки, открытки, погоны, нашивки и так далее. Это моя страсть».

И вот вся коллекция дореволюционных открыток Николая Егорова была представлена в виде великолепного альбома, над которым с любовью поработали представители издательства «ПетроПресс». Идея создать такой альбом родилась несколько лет назад. Под этот проект даже деньги нашли. Но тогда их «съел» дефолт. Наконец в 2002 году «ПетроПресс» нашел силы и средства осуществить этот проект. И каждый смог посмотреть на наш город, как он выглядел сто лет назад.

«Я старался их расставить по географическому принципу, - рассказывал автор. – Площадь Ленина, все, что вокруг, ближе к набережной. Чтобы читатель мог как бы пройтись по старому городу». Собирать эту уникальную коллекцию Николаю Егорову было нелегко: «Открытки искать вообще тяжело. А по Карелии и Петрозаводску – особенно тяжело. Не могу объяснить, почему. Больше встречается у коллекционеров средняя Россия. Север – пореже. Искал я их по переписке. По обмену. Часть в Петрозаводске, часть в Ленинграде. Всеми мыслимыми путями».

Николай Сергеевич и издательство «ПетроПресс» уже вынашивали идею создать второй альбом – с почтовыми открытками советского времени. Таких в коллекции Николая Егорова было в избытке. Надеялись инициаторы проекта, что второй альбом станет таких же удачным. Приобрести эти альбомы могли в издательстве все желающие. Стоил он до смешного недорого – всего 78 рублей.

Таким было 14 декабря ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.