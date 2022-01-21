Убийство криминального авторитета расследовали в прокуратуре Карелии

В этом репортаже рассказываются некоторые подробности громкого убийства, которое произошло 20 лет назад. 16 января 2002 года около половины девятого вечера на дороге между Древлянкой и Кукковкой был расстрелян джип, принадлежащий Александру Ткаченко. Эта фамилия могла многое сказать в те годы жителям Петрозаводска. Ткаченко умер на месте от полученных ран. Двое находившихся вместе с ним охранников получили ранения. Расследованием этого убийства занялась прокуратура республики.

«Ткаченко передвигался на своем автомобиле «Мерседес-Бенц Гелендваген». И поравнявшейся с ним машины по нему был открыт огонь из автоматического огнестрельного оружия. Было произведено не менее 20 выстрелов. В результате выстрелов Ткаченко погиб. Был тяжело ранен его охранник. Второй охранник отделался легким ранением», - сообщил Владимир Гильфенштейн, следователь по особо важным делам.

По предварительным данным стреляли либо из белой «Нивы», либо из «девятки» неустановленного на тот момент цвета. Александр Ткаченко, известный под кличкой Ткач, 69-го года рождения официально числился безработным. В декабре 1996 года он был ранен из огнестрельного оружия при входе в подъезд собственного дома. В 1997 году погибший привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, однако дело было прекращено. В 2000-м Александр Ткаченко подозревался в мошенничестве. Сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составляла около полумиллиона долларов. Деньги найдены не были, дело было приостановлено. Это все, что в прокуратуре нашли нужным сообщить журналистам.

Остальные сведения журналисты получили из неофициальных источников. По их информации, Ткаченко возглавлял одну из самых крупных и мощных криминальных группировок в Петрозаводске, носившую его имя. Погибший имел обширные связи в криминальном и деловом мире Карелии и Петербурга. Поговаривали о его контактах с некими политическими силами республики. Для справки: внедорожник Мерседес, на котором ездил покойный безработный, стоил около ста тысяч долларов.

Свой 70-летний юбилей в те дни отпраздновал Семен Майстерман. Имя этого фотохудожника, корреспондента информационного агентства ИТАР-ТАСС по Карелии и Мурманской области было известно далеко за пределами нашего региона.

Как настоящий мужчина, Семен Аронович свой возраст не скрывал, ведь все эти годы приносили ему радость. Ему и тем, кто видел его работы. Оказалось, свой путь в журналистику он начинал вовсе не фотокорреспондентом: «Я начинал в газете «Комсомолец» литсотрудником. Мы с Виктором Васильевичем Трошевым совместно выезжали. Он снимал, а я писал. Тогда мне подарили фотоаппарат ФЭД, первый. Из послевоенных ФЭДов. И я стал один ездить. Вижу – что-то получается. Наверное, проснулись гены у меня. Дед был фотографов».

Довольно рано Семен Майстерман стал фотокорреспондентом ИТАР-ТАСС. Своей должности он был обязан случайному обеду в ресторане «Северный» в 1961 году: «Я обедал. И сидели два человека. Оказались из Москвы два крупнейших фотокорреспондента страны. И они вспоминали разные истории, я заслушался. И потом уже в конце с ними познакомился. И эта встреча определила всю мою дальнейшую жизнь. Они обратили на меня внимание. С одним из них я потом подружился. Он меня рекомендовал».

За сорок лет работы на севере России Семену Ароновичу пришлось снимать всех руководителей страны, известных зарубежных общественных деятелей. Его фото висели на выставках во многих странах мира. Он был убежден: фотография – искусство интернациональное: «Музыка, живопись и фотография – самое доступное». Лето 2001 года Семен Майстерман провел несколько дней рядом с Владимиром Путиным и был им, по его словам, очарован: «Я же многих уже снимал, руководителей страны. Но Владимира Владимировича оказалось снимать легче всего. То ли какое-то у него было отпускное настроение. Но вот не ощущалось, что перед тобой – Президент страны. Не было дистанции».

Другое сильное впечатление тех лет – мастер был единственным фотокорром, который от начала до конца снимал события, связанные с гибелью подводной лодки «Курск». На северном флоте его знали и доверяли ему. Накануне своего юбилея в здании филармонии Семен Майстерман монтировал фотовыставку, посвященную этим трагическим событиям. Ее можно считать самым полным отчетом о том, что происходило в те дни на северном флоте. А секрет своего мастерства Семен Аронович не скрывал: «Нужно работать. Трудиться! Надо трудиться. И если хорошо работать – это каторжный труд».

Таким было 21 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.