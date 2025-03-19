Жители отдаленного района Петрозаводска добились комфортной услуги

В Петрозаводске ровно 20 лет назад произошло долгожданное событие! Появился маршрут «74-А» с муниципальными вместительными автобусами. Маршрут соединил Сулажгору и Древлянку. Жители Сулажгоры не могли поверить своему счастью.

Мэр Петрозаводска Виктор Масляков лично решил поучаствовать в открытии маршрута, потому что именно его просили об этом на сходе жители микрорайона. Это было его предвыборным обещанием.

«Основная масса людей, учащиеся, студенты – идут пешком с Сулажгоры до переезда. И там садятся на троллейбус №3. А старикам это не под силу!» - объяснила пожилая местная жительница. И маршрутки ситуацию не спасали. Жители жаловались, что микроавтобусы ездят всегда полные и без строгого расписания. Про новые большие автобусы на маршруте «74-А» Виктор Масляков сказал: «Эти автобусы будут ходить четко по расписанию. Это не летучий голландец».

Новый маршрут обслуживало тогда Троллейбусное управление. Он был введен временно. А позже планировали перевести эту нагрузку на предприятие «Пассажирские автобусные перевозки», которое ожидало новую партию машин в апреле. Льготники могли ездить в этих автобусах с 50%-ной скидкой. Для небогатых жителей Сулажгоры это было существенно.

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Национальная библиотека Карелии не раз за свою историю меняла место расположения. 16 марта 1959 года главное книжное хранилище республики переехало в здание на улице Пушкинской, где и находится по сей день. Тогда это было шикарное огромное здание. Но уже в 2005 году библиотеке очень не хватало площадей.

Изначально книгохранилище было рассчитано на 1 миллион книг. А к началу нулевых там хранилось уже более полутора миллионов. Частично вопрос дефицита места решили современные стеллажи. Их установили только на одном из трех ярусов книгохранилища. А на остальных книги приходилось складывать, вопреки правилам хранения, друг на друга. «Разгрузили немножко помещение для читателей, для компьютеров, там до этого стояли книги, в большом количестве», - рассказывала Людмила Богданова, зав. отделом организации и использования фондов. Современная библиотека и компьютер уже тогда стали неразделимы. И дело было не только в пластиковых читательских билетах. Подписка на газеты и журналы через интернет была в 13 раз дешевле, чем по почте.

«Выиграли от того, что интернет пришел в библиотеки, наши читатели, а теперь мы говорим – пользователи. Потому что теперь у них доступ к гораздо большему объему информации, чем раньше. Раньше он брал книгу или журнал, которые непосредственно есть в наших фондах. А теперь он их ищет онлайн», - пояснила Елена Догоняева, заведующая сектором интернета.

Правда, пользоваться ресурсами глобальной сети можно было в библиотеке не всегда. Машины были часто заняты. Тогда в библиотеке было 40 тысяч постоянных читателей-пользователей.

«Мало места! Столов мало, стульев. Часто все занято. Вот это проблема», - говорили посетители.

Директор библиотеки Ирина Добрынина была согласна с ними: «Просто должно быть больше места для читателей. Чтобы было удобно, комфортно, приятно находиться в помещении». О необходимости расширять рабочее пространство библиотеки говорили не первый год. Проектно-сметная документация была готова. Специалисты планировали, что после реконструкции здания в нем станет в два раза больше места. Воплотить в жизнь грандиозные планы мешало только отсутствие средств.

Таким было 19 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.