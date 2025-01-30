Посетительница библиотеки Петрозаводска хотела, чтобы там открыли бар

Руководство Национальной библиотеки Карелии ровно 20 лет назад пригласило читателей на специальную встречу, чтобы отчитаться перед ними о проделанной работе. Читателей, пожелавших послушать отчет, набралось немного. Большинство аудитории составили сами библиотекари. Ирина Добрынина, которая тогда была директором этого учреждения, заверила: «Наш коллектив прилагает максимум усилий, чтобы вам было здесь удобно, чтобы вы всегда могли получить необходимую вам информацию, книгу. Сейчас вы посмотрите, в каких условиях мы живем».

А условия работы были, признаться, неважными. Интерьер сохранял свою первозданность со времен «развитого социализма», со стены смотрел барельеф Карла Маркса. Капитальный ремонт в этих стенах вообще не проводили ни разу. У библиотекарей не было даже своей лестницы, чтобы заменить перегоревшие лампочки. Но постоянные читатели были людьми весьма лояльными и любили они библиотеку не за комфорт.

«Я сюда прихожу за тем, что мне надо. А на неудобства как-то внимания не обращаю», - сказал адвокат Юрий Черняев. А вот студентка Любовь Алексеева высказала пожелание: «Бар хотелось бы. Потому что приходится приходить сюда надолго. Поэтому удобства как можно больше хотелось бы».

Реконструкцию библиотеки республиканские власти провести обещали, но когда – неизвестно. В любом случае после того, как пройдет капитальный ремонт в Театре кукол и в Музыкальном театре. Тем не менее, даже с такими условиями нашей Национальной библиотеке удавалось оставаться одной из лучших в Европе. Пополнялись не только книжные фонды, но и электронная библиотека. В 2004 году были оцифрованы более 5 тысяч страниц редких краеведческих книг. Ученый из Японии искал в интернете старинный манускрипт и нашел его только в двух электронных библиотеках мира. Одна из них – наша!

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О реконструкции Национальной библиотеки зашла речь и на встрече Главы Карелии с работниками библиотечной сферы. Сергей Катанандов обещал помочь, однако, подчеркнул, что без привлечения средств из федерального бюджета обойтись невозможно. Разговор шел не только об этом. Говорили и о ситуации в республике и о роли библиотек в современном мире.

Даже с неказистыми условиями наша Национальная библиотека оставалась самой оснащенной средствами поиска необходимой информации. Ее ресурсами могли пользоваться не только те, кто непосредственно приходил в читальный зал или к стойке абонемента, чтобы взять книги на дом.

«30% входов в электронный каталог нашей библиотеки были зарегистрированы не из стен нашей библиотеки, - сообщила Ирина Добрынина. – Это говорит о том, что эти услуги очень востребованы. И сегодня посетителем библиотеки является тот, кто имеет доступ к ее ресурсам».

На встрече Сергея Катанандова с библиотекарями речь шла о том, что необходимо сделать так, чтобы интеллектуальным богатствам, хранящимся в главной библиотеке Карелии, могли пользоваться все жители республики. Чтобы каждая сельская библиотека смогла предложить своим читателям воспользоваться фондами всей нашей библиотечной системы. Сергей Катанандов назвал библиотекарей политработниками. И призвал их держать руку на пульсе, то есть разбираться в процессах, происходящих в современном обществе. Работники сферы стремление губернатора сохранить сеть своих учреждений, естественно, поддержали.

«Есть подвижки, понимание у власти, что библиотеки действительно необходимы, и в том, что они востребованы – в этом есть уверенность», - радовалась Наталья Иванова, директор Центральной библиотечной системы Петрозаводска.

Зашла речь и о том, что сегодня вообще происходит в нашем обществе, и кто должен взять на себя ответственность за происходящее.

«Власть ответственна за реформы, и власть, безусловно, в фокусе реформ, - признал Глава РК Сергей Катанандов. – Власть должна иметь огромное мужество, чтобы вообще взяться за реформы, тем более в России. Ни одна власть в нашей стране ни разу не довела реформы до конца. Это наша проблема, это наша беда. Власть была половинчатая, власть была непоследовательная… На каждом этапе реформы заканчивались трагедией».

Пользуясь случаем, Сергей Катанандов спросил у профессионалов совета: что бы ему почитать из хорошей современной литературы. Ему посоветовали популярного тогда писателя Японии Харуки Мураками. А сам губернатор подарил библиотекам республики фотоальбомы о нашем крае. И это был не первый подобный дар Главы Карелии. Только в Национальной библиотеке хранятся сотни книг, которые были переданы Сергеем Катанандовым.

Таким было 30 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.