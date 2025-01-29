Детей из поселка рядом с Петрозаводском заморозили прямо в школе

Жители поселка Заозерье ровно 20 лет назад замерзали. Температура воздуха в их квартирах не поднималась выше 10 градусов. Местную школу закрыли, чтобы не заморозить детей. При этом котельная работала, никаких аварий на ней не происходило.

В 21 век, век высоких технологий, среднеобразовательное учреждение Карелии вошло в этот век с гордо поднятой головой. Но оказалось, что компьютеризация – это не актуально. Актуально – это чтобы температура воздуха в классах была выше 10 градусов тепла.

«Вспышки заболеваемости не было, - успокоила замотанная в пуховые платки заместитель директора школы Заозерья Елена Зайцева. – Дети уже адаптировались, привыкли к постоянным холодам. И мы принимаем меры, сокращаем уроки до 30 минут. Дети хотят учиться, но в таких условиях им не нравится. Приходится сидеть в верхней одежде, в рукавичках, руки замерзают».

В квартирах жителей поселка было +13. Но если в одну комнату набьются человек 10, то становится на два градуса теплее – заверили жильцы. В 2004 году жители Заозерья писали письмо Президенту РФ Путину. Говорили, что целых два дня после этого топили хорошо. В 2005 году они не стали писать от безысходности.

«В прошлом году было на угле – и то они не могли поднять нормально температуру, а морозы под 30 градусов, но мы выжили, - пояснила Татьяна Петрова. – А сейчас морозы 10 градусов, а мы все замерзаем, ходим одетые дома».

Поселковая котельная работала в обычном режиме, но вот дров оставалось на час работы, когда приехала съемочная группа. А вместо угля туда давно поставляли угольную пыль, которая при сгорании дает на выходе максимум 38 градусов. Да и такого топлива оставалось всего на два дня. Начальник участка ЖКХ Заозерья Елена Хамидуллина сказала: «Будет в достаточном количестве топлива и хороший уголь – тогда параметры мы поднимем». За комментариями журналисты отправились в Прионежскую мэрию, которая отвечала за поселок. Но комментарий заместителя главы администрации Прионежского района Константина Бобылева удивил: «Угля в достаточном количестве. На качество угля никаких нареканий от эксплуатирующей организации не поступало». Когда-то Константин Бобылев руководил Парком культуры и отдыха в Петрозаводске. И неплохо справлялся. Наверное, целый район Карелии чиновник просто не смог осилить, ведь он гораздо больше парка по площади.

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В митингах против монетизации льгот поначалу не принимали участие военные пенсионеры. Но все же и их вынудили к протесту. Офицеры запаса утверждали, что власти, принимая закон о монетизации льгот, просто о них забыли. И лишили всех социальных гарантий.

На собрание в Дом офицеров пришло около тысячи бывших военных. Примерно половина из них уместилась в зале заседаний, остальные ожидали товарищей на улице. Большую часть своей жизни эти люди служили Отечеству. Сначала Советскому Союзу, потом России. И Отечество им платило за это. Небольшая зарплата, маленькая пенсия, но зато некоторые социальные привилегии. Но в 2005 году не осталось и этого. «У меня был в городе и пригороде бесплатный проезд, - рассказал майор запаса Василий Сиухин. – 50% коммунальных услуг, телефон и так далее. Сейчас меня этого лишили».

Офицеры, обычно молчаливые и сдержанные, на этот раз перешли на крик. Заявления звучали одно жестче другого. Военные собирались выразить недоверие председателю правительства Карелии и Президенту страны. И все проголосовали «за». На собрание, которое перетекало то из малого зала на улицу, то с улицы в большой зал заседаний, не пришел ни один генерал. Не было военкома, не было и председателя Союза офицеров запаса. Видимо, в отсутствии командования, предложение перейти к более действенным мерам (пройти строем по улицам, перекрыть движение) так и не были реализованы. Решили собраться еще раз.

«Просто наши правители забыли, что офицеры и прапорщики запаса – это большая сила. Поднимаются 10-20 бабок – это одно дело. Но когда офицеры встанут – это будет плохо. Просто пусть они об этом подумают», - сказал на прощание Василий Сиухин.

Петрозаводский почтамт в 2005 году отметил юбилей – 220 лет со дня основания. Его история началась в 1785 году с легкой руки поэта и губернатора Гаврилы Державина, который подписал указ о создании в Олонецкой губернии почтового ведомства.

А в 2005 году в отделениях почтовой связи Петрозаводска можно было не только отправить письмо, купить газету, оформить подписку, сделать копию документа, но и воспользоваться электронными услугами по пересылке денежных средств и сообщений, напечатать фотографии и даже оформить полисы обязательного либо добровольного страхования. Но, как и 220 лет назад самое главное для почтовиков – когда клиенты с удовольствием заходят на почту. И с благодарностью отзываются о работе ее сотрудников.

Таким было 29 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.