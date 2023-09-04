История знакового ведомства Карелии пополнилась неожиданными фактами

Национальная библиотека Карелии ровно двадцать лет назад устраивала торжества по случаю 140 лет со дня своего основания. Однако, работники Национального архива, порывшись в своих документах, обнаружили новую дату рождения библиотеки. Оказалось, что она гораздо старше! Если верить копии документа от 1833 года об устройстве в Петрозаводске Публичной библиотеки, то, стало быть, она была основана в нашем городе не 140, а 170 лет назад. Это означает, что в нашем, 2023 году ей исполняется 190 лет, поздравляем!

Архивист Марина Неелова рассказала: «Во главе с Олонецким губернатором Александром Ивановичем Яковлевым был создан комитет, который постановил – в квартире губернатора выделить несколько комнат, чтобы там создать библиотеку Петрозаводска». В документе отмечено, что для этого купили стол, книжный шкаф, письменный прибор, а также передано несколько книг. Главным над всем этим богатством был избран архивариус и титулярный советник Лаврентий Никифоров. После того, как нашлись документы, которые касались титулярного советника, выяснилось, что это был человек замечательный:

«Если бы не Никифоров, то, конечно, библиотека и не существовала бы в то время, потому что он и собирал книги, и переплетал книги, правильно расходовал те небольшие деньги, которые поступали в библиотеку, чтобы она продолжала существовать».

А вот что писал губернатору Олонецкой губернии относительно архивариуса Никифорова директор училища в отчете о состоянии библиотеки в 1849 году: «Все эти книги обязаны своею целостию единственно той неусыпной и истинно отеческой заботливости, с которой печется о них господин библиотекарь Никифоров, заслуживающий особого внимания Вашего Превосходительства». Его Превосходительство не обделял вниманием Публичную библиотеку. К 1847 году в ней было уже 847 книг и 62 экземпляра периодических изданий. Все эти документы должны быть чрезвычайно интересны и работникам библиотеки, и нынешним чиновникам. Кстати, для образования которых и было основано это публичное заведение.

В Петрозаводске летом 2003 года прошли соревнования по фигурному вождению автомобиля среди инвалидов. Общественная организация «Петросино» проводила такие состязания уже в пятый раз. Их неизменной участницей была Валентина Кошеева. К тому моменту Валентина Дмитриевна за рулем сидела более тридцати лет, и, вопреки всем стереотипным высказываниям мужчин по отношению к женщинам-водителям, в аварии она попадала всего два раза. И то – не по своей вине.

«Я хотя инвалид, но жить еще охота, - пошутила Валентина Кошеева. – И калечиться мне больше некуда дальше, так что приходится чуть ли не по обочинам ездить, потому что люди лихачат».

Эти соревнования появились в нашем городе по инициативе Анатолия Крамцова в 1998 году. Согласно правилам, водители должны выполнить в определенной последовательности упражнения. Такие же, как выполняют водители при сдаче экзамена на права. Для Валентины Дмитриевны, как, впрочем, для других участников, такие соревнования – это не только возможность показать свой класс вождения. Здесь водители могли высказать свои пожелания по улучшению ручного управления машиной. Ведь для них машина – не роскошь, и не только средство передвижения, а возможность чувствовать себя человеком.

«Если бы не было машины, то сидела бы я дома, - рассуждала Валентина Кошеева. – Я, молодая когда была, то ходила много, и машины еще не было. А годы-то уходят, и просто в комнате сидеть в квартире не очень хочется. Машина – это моя жизнь».

Первый приз по итогам соревнований тогда получил Илья Моисеев. Не остались без призов и подарков и другие участники!

Таким было 4 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.