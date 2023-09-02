Петрозаводчанин в мэрии вышел на трибуну и постучал по ней ботинком

Каждый год в Петрозаводске в сентябре обычно выбирают нового Главу местного самоуправления. Удивлены? Тут стоит вспомнить о том, что к Первому сентября проводится конкурс «Я – мэр нашего любимого города»! Ровно 20 лет назад на этот пост претендовали десять школьников.

Когда учащиеся среднего звена серьезно требуют «снизить тарифы на коммунальные услуги», чиновники расплываются в улыбках. Слушать это умилительно. Но когда по трибуне на манер Никиты Хрущева школьники стучат ботинком и требуют (пусть и в шутку) повысить качество коммунальных услуг, тут уж взрослым становится не до смеха.

В осенней «предвыборной гонке» участвовало десять таких смелых и юных петрозаводчан. Что приятно – среди претендентов на кресло представительниц прекрасного пола было не меньше юношей. И речи их были не менее пламенные. Кандидаты на пост Главы самоуправления Петрозаводска показали, насколько они знают историю и индустрию родного города. Также они высказали свои соображения по развитию столицы республики. Кстати, предвыборная программа победителя прошлого года уже принесли свои результаты.

«У нее был очень интересный проект по благоустройству детских площадок, - отметил ведущий церемонии. – Выполняется в городе этот проект?» И школьница Ирина Лыскова, которая стала детским мэром в 2002 году, ответила: «Да! Я лично сама заметила детские площадки на Древлянке напротив торгового центра «Столица» и детские площадки на улице Московской. И мне очень приятно. Я не хочу сказать, что это моя заслуга. Думаю, что администрация города обратила бы внимание на такой важный вопрос. И все же мне приятно, что я поучаствовала в судьбе проекта». Новым главой города в 2003 году был выбран Виталий Созонов. Главное предложение его программы – строительство в Петрозаводске завода по переработке мусора. Все надеялись, что эта идея юного мэра обретет свое воплощение.

По приглашению мэра Петрозаводска Виктора Маслякова Карелию посетили московские бизнесмены. Целью их визита была презентация самолета М-101 и обсуждение перспектив возрождения в Петрозаводске региональных авиаперевозок.

Утром на аэродроме в Бесовце представители администрации города увидели, наконец, что такое самолет М-101, о котором они уже рассказали прессе. Такие небольшие летательные аппараты одна корпорация предложила использовать в Карелии. Самолет был способен летать в крейсерском режиме с максимальной скоростью 430 километров в час. На его борту могло находиться до семи пассажиров. В те дни администрация города и представители московской компании вели переговоры, где решали вопрос возобновления авиаперевозок.

В Петрозаводске проверили готовность к соревнованиям Северо-Запада и Центра России. Это была первая Спартакиада РФ, которая проходила в столице Карелии.

О проведение Спартакиады администрация Петрозаводска задумалась еще в 2002 году, когда шли соревнования в Череповце.

«Мы увидели, что Спартакиада консолидируют все ресурсы, связанные с развитием городской среды. Кроме того, она подтягивает спортсменов, агитирует за здоровый образ жизни. И нам пришлось постоять за то, чтобы именно Петрозаводск стал центром проведения Четвертой Спартакиады»,

- сообщила Татьяна Анохова, заместитель главы самоуправления Петрозаводска.

Но проведений состязаний такого масштаба – это не только праздник, но и проверка на прочность. Татьяна Майевна уверяла, что город к этому готов. Были отремонтированы спортивные залы, приобретен необходимый инвентарь. Впервые на этой Спартакиаде команда наших спортсменов должна была появиться в новой форме. Костюмы с символикой города были заказаны специально к этому событию. А для спортсменов созданы специальные условия: «Все спортсмены, которые в личном первенстве выступают, они, начиная с 10, а кто-то с 15 августа готовятся к соревнованиям, им оплачены все спортивные сооружения, где идет подготовка. И оплачено питание спортсменов во время подготовки и проведения Спартакиады». В целом ожидалось, что к нам приедут около семисот спортсменов из 12 городов России. Из восьми видов спорта только в гимнастике и волейболе будут участвовать девушки. Все остальные медали разыграют между собой представители сильной половины человечества. Первых спортсменов ожидали уже 3 сентября!

Таким было 2 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. // фото «Петрозаводск говорит»