Ищем себя на кадрах! Школа Петрозаводска в этот день отметила юбилей

Ровно двадцать лет назад в первый день нового учебного года во всех школах Петрозаводска прошли традиционные линейки. Для гимназии №17 это был особенно торжественный день, ведь там был двойной праздник! В том году школа отметила свой 40-летний юбилей.

На торжественной линейке перед зданием гимназии собрались и те, кто впервые встретился со школой, и те, кто отдал ей всю свою жизнь. Легендарный Павел Оскарович Корган отдал этому учебному заведению более тридцати лет, он был его основателем. Гимназия носит его имя. Первого сентября 2003 года он по привычке вновь встал в шесть утра, чтобы прийти на торжественную линейку, посмотреть на новых учеников. Увиденное его порадовало:

«Дети стали более современными, скажем так. Как и весь мир меняется! Это уже не дети 50-х годов, когда в белых фартуках ходили, руку на уроках поднимали. Ребята более раскрепощены сейчас».

За сорок лет из стен этой школы вышли тысячи учеников. Как подчеркнул первый вице-премьер правительства Павел Чернов, они проявили себя не только в Карелии, но и за ее пределами. Те же, кому еще только предстояло проявить себя в жизни, уже на первом этапе ставили перед собой непростые задачи. «Ты можешь получить много знания, можешь стать самым умным человеком на свете!» - сказала первоклассница Саша. Воплощать эту идею в жизнь школьники стали буквально со следующего дня. А Первого сентября было много свободного времени, чтобы просто порадоваться первому учебному дню. На стадионе в тот день был устроен даже фейерверк. Поздравляем сегодня всех учителей, выпускников и учеников этой гимназии с ее 60-летием и желаем процветания!

А глава республики Сергей Катанандов и министр образования Галина Разбивная побывали в школе-интернате №23 для слабовидящих детей. К началу нового учебного года там открылся уникальный класс для занятий с дошкольниками.

Дети с ограниченными возможностями здоровья нуждались в особых условиях учения и воспитания. В этом интернате учились незрячие, слабовидящие и дети с тяжелыми нарушениями зрения. Для них был организован праздник. Педагоги, воспитатели и сами мальчишки и девчонки постарались сделать его светлым и теплым. В 2003 году этому учебному заведению исполнилось 65 лет. Здесь была разработана специальная система образования – учить и лечить входило в задачи равноправно. Создана была и дошкольная группа. Детей учили ориентироваться в пространстве, ходить с белой тростью. Их обучали музыке, ритмике, а со второго класса – английскому языку. Олеся Егорова тогда перешла в четвертый класс. Настя Ших училась уже во втором, хотя ей было всего шесть лет.

Сергей Катанандов и Галина Разбивная побывали не только на празднике в актовом зале, но и в классах, посмотрели за учебным процессом. Эти дети были отзывчивыми, с огромным желанием воспринимали все то, что старались дать им взрослые. Все понимали – жизнь им предстоит непростая. «Там дальше, во взрослой жизни, их ждет суровая действительность, - отметил Глава Карелии. – Постоянно об этом говорю нашим родителям, детям, что никто ковровой дорожки не постелет. И для таких ребят нужно создавать особые условия, уже сейчас думать о том, как они будут дальше жить».

Таким было 1 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.