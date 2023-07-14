Любимый зрителями театр выгнали с площадки ДК Петрозаводска

В течение двадцати пяти лет народный театр «Монтес» базировался в стенах ДК «Машиностроитель». На той сцене артисты сыграли множество спектаклей, которые тепло принимал зритель. В коллективе театра сложилась особая творческая атмосфера, выросло не одно поколение актеров-любителей. Для многих из них театр стал родным домом. И вот, летом 2003 года труппа оказалась на улице.

Весь реквизит театра уместился в грузовую машину. У артистов были заботы совсем не творческие, надо было собирать, грузить, везти, искать новое пристанище. Со сменой руководства в ДК «Машиностроитель» там закипела новая жизнь, в которой неожиданно не оказалось места для зарекомендовавшего себя театра. А ведь «Монтес» прожил там 25 лет, которые были наполнены настоящими творческими удачами. Бессменный руководитель театра Лидия Толстова сказала: «Нам предъявлены какие-то требования, с которыми театр не может согласиться. И мы вынуждены оставить тот Дворец, в котором театр зарождался, в котором жил достаточно успешно, принося славу Карелии, городу».

«Монтес» становился лауреатом Всероссийских конкурсов и фестивалей любительских театров. Им было сыграно бессчетное количество спектаклей. Среди которых «Гадюка» по пьесе Алексея Толстого, «Дон Кихот» по Михаилу Булгакову, «Панночка» и «Брат Чичиков» Нины Садур. Лидия Толстова, заслуженный работник культуры Карелии, стала для всех хранительницей очага. В дождь и в холод там можно было найти тепло.

«25 лет мы здесь прожили, и ощущение, что нас выгнали из дома, - сказал артист Евгений Робозеров. – Дворец нам стал родным, класс стал родным. Там атмосфера своя, туда заходишь – сразу все проблемы уходят. А тут – как на улицу выгнали щенка!»

В разное время в спектаклях театра играли такие известные люди, как Александр Дворецкий, который в те годы был деканом филологического факультета ПетрГУ, Арвид Зеланд, который стал артистом и директором Национального театра, Роланд Гусев, журналист «Нашего радио», многие другие. Артисты и поклонники театра, конечно, волновались за судьбу творческого коллектива. Но духом они не падали. Актриса Оксана Любимова сказала: «Думаю, что все будет хорошо, театр будет жить. Не на этой сцене, так на другой. Город нам поможет!»

Остается сказать, что театр «Монтес» существует до сих пор и радует своих зрителей.

В Петрозаводске к лету 2003 года появилось сразу три новых детских площадки (если помните, раньше они считались, видимо, предметом роскоши, и в городе их просто не было, кроме территорий детских садов, разумеется). Одну установили в Губернаторском саду, вторую – на Древлянке, третью – в микрорайоне Ключевая. И вот – в июле появилась еще одна детская современная площадка на улице Московской. Взрослые радовались, как дети, когда пришли на нее полюбоваться.

Когда-то на том месте был заброшенный фонтан, переделанный под детскую песочницу. И вот – вырос хороший детский городок. Сам игровой комплекс был закуплен в Петербурге. Деньги на него выделили предприятия нашего города. Обнесли площадку в 400 квадратных метров ограждением и благоустроили ее наши строители. Родители обрадовались. Молодая мама Елена Куликовская сказала: «У нас в городе погулять с детишками и негде. Раньше были какие-то площадки, но теперь все разломано, во дворах ничего нет. Просто не знаешь, куда и податься с дитем. Поэтому вот эта – вообще находка!»

Называлась площадка «детской», но найти там себе занятие могли не только самые маленькие петрозаводчане. Никите было 11 лет, он не первый год занимался спортом и пришел на площадку оттачивать свое мастерство. Там было установлено кольцо для стритбола. «Тренируюсь, чтобы не забыть, как играть в баскетбол», - сказал он. Мамы сидели рядом на скамеечке, выгуливая своих детей. Власти обещали, что в городе это будет не последняя детская площадка. К концу лета планировали построить подобную на Кукковке, а затем на Перевалке. Но и это еще не все.

«Мы провели переговоры, чтобы у нас появилась сеть кафе, где нет спиртных напитков. Чтобы там могли спокойно папы и мамы с детьми прийти, чтобы рядом дети покачались на качелях, приятно проведут время, такой семейный отдых»,

- говорил мэр города Виктор Масляков. Первым такое кафе должно было появиться в здании Дворца творчества детей и юношества. Затем – в других районах города.

Таким было 14 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.