Две молодые петрозаводчанки организовали конвейер поставок наркотиков

В середине января ровно 20 лет назад в поле зрения работников Отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) попал петрозаводчанин, инвалид Второй группы, который промышлял сбытом героина. При задержании у него было изъято 24 упаковки с этим наркотиком. В ходе дальнейших оперативных мероприятий сыщики вышли на жителя Чалны, уроженца Азербайджана, который и торговал героином. Он был задержан с поличным.

Кстати, торговец героином из Чалны попал к милиционерам в состоянии наркотического опьянения. Как выяснилось, он сам давно пристрастился к зелью и уже давно вместе со своей супругой занимался продажей наркотиков, чтобы обеспечивать себе ежедневную дозу. Об этом рассказал Владимир Любарский, в те годы он возглавлял ОБНОН Петрозаводска: «У них в ходе обыска были обнаружены наркотики. Они оба были задержаны, доставлены в отдел. В настоящее время в связи с тем, что на иждивении матери находятся дети, она освобождена под подписку о невыезде. А сам сбытчик наркотиков арестован».

У сбытчика было обнаружено около двадцати граммов героина. Но даже не это было главным в операции сотрудников ОБНОН. Разоблачение Чалнинского наркобарона повлекло за собой раскрытие целой сети наркоторговли. «Сбытчицами были две молодые девушки, которые также проживали в Петрозаводске. Они организовали здесь целый конвейер поставок наркотиков из Санкт-Петербурга и по сбыту их в Петрозаводске», - пояснил Любарский. У девушек были обнаружены дневники, куда они записывали всех, кому продавали товар. Таня, Карина, Рыжик, Настя и Олеся. Все это – те, кого они сделали наркоманами. И это единицы из сотен молодых людей, которые не мыслили себе жизни без наркотиков.

Дом культуры «Машиностроитель» в конце января принимал друзей и поклонников театра «Монтес». Тогда это был единственный Народный коллектив в Петрозаводске, сумевший выжить в эпоху «неразвитого капитализма».

Спектакли театра «Монтес», такие как «Синяя птица», «Пеппи Длинныйчулок», «Дракон», «Двенадцатая ночь», «Дон Кихот», «Лесная песня» помнили не одно поколение петрозаводчан. А началось все в 1978 году, когда театр начал жить в стенах университета. «Где-то 25 лет назад мы сыграли первый спектакль со студией университета. Это было в актовом зале. Представить страшно, что это было 25 лет назад!» - вспоминала Лидия Толстова, режиссер и бессменный руководитель театра.

На сцене в 2003 году были задействованы многие из тех, кто пришел в театр в самом начале его работы. А некоторые студийцы в свое время сделали и профессиональную театральную карьеру. В то время, когда страна еще ощущала некоторую стабильность, а народных и любительских театров было много, наш «Монтес» считался одним из лучших самодеятельных театральных коллективов России и становился не раз лауреатом различных фестивалей. Самой большой победой режиссер театра тогда считала конкурс в 1999 году: «Это когда мы стали с «Лесной песней» по признанию жюри, состоящего из режиссеров, в Курске это был заключительный, последний показ – смотр-конкурс любительских театров Советского Союза».

В театре в 2003 году работала основная труппа и две студии. Все происходило на общественных началах. Уже десять лет не выделялись деньги на постановку и оформление спектаклей. Тем не менее, театр был жив и готовил премьеру. Лидия Толстова с горечью говорила о том, что видит, какое в государстве было отношение в те годы к народному творчеству, какая была социально-культурная политика. Возможно, театру давал силы зритель, который был у него всегда и никогда не изменял, и ждал новых спектаклей.

Таким было 28 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.