В Петрозаводске в течение лета детей решили бесплатно кормить

Для организации бесплатного питания в течение лета в столовых города ровно 20 лет назад министерство труда и социального развития РК для детей из малообеспеченных семей выделило 200 тысяч рублей. Столовая №46 приняла первых посетителей. Бесплатное питание для детей в столовых городах в те годы организовывали по целевой программе «Адресная социальная помощь».

Уже не первый год по этой программе министерство сотрудничало с МУП «Петропит», и было довольно сотрудничеством. В каждой столовой вели списки детей, которым был предоставлен бесплатный обед. Но бывали ситуации, когда ни родители, ни социальные работники не побеспокоились о том, чтобы голодный ребенок пообедал. Такую ситуацию решали на месте, и всегда в пользу детей. Стоимость обеда составляла 25 рублей, туда входили суп, второе и десерт. При этом руководители столовых учитывали пожелания детей – что приготовить на обед. И ребятам это очень нравилось.

Для детей, которые проживали в домах №24 и №26 по улице Сусанина, 20 лет назад оборудовали детскую площадку. Ее установили военные Строительного управления Ленинградского округа. Микрорайон «Ключевая-4» строился в свое время военными и для военных. Это более десяти домов, где проживало около пятисот семей. Никаких детских площадок по плану строительства тогда не предусматривалось. Дети развлекались, кто как умел.

В их распоряжении были сломанные качели, да не видавшая ремонта долгие годы баскетбольная площадка. Но к 300-летию в Петрозаводске случилось много чудес, каждому хотелось сделать сюрприз для горожан. Строительное управление Ленинградского округа решило сделать своим подопечным подарок – детский игровой комплекс. Такой в Петрозаводске был единственным в те годы. Начальник одного из подразделений управления Ленинградского округа Владимир Иотов сказал: «Мы рады, что принесли частицу радости в этот микрорайон». Причем, эти люди планировали не только установить один игровой комплекс. Они решили облагородить всю территорию двора. Ожидалось, что преобразится и старая песочница, и баскетбольная площадка. А детская территория будет обнесена ограждением. Владимир Иотов разве что призвал всех местных жителей в дальнейшем поддерживать чистоту и порядок на новой площадке. Впрочем, посмотрев на инициативу питерцев, администрация Петрозаводска запланировала установить три новые детские площадки еще в 2003 году – на Березовой аллее, на улице Московской и в Губернаторском саду.

В Марциальных водах ровно 20 лет назад открылось двадцатое заседание межправительственного совета руководителей дорожной отрасли стран СНГ. Впервые в Карелии собрались люди, от которых зависело развитие автомобильного сообщения на просторах бывшего Советского Союза.

Этот межправительственный совет дорожников был авторитетным органом в странах СНГ. Автомобильные дороги тогда были одними из самых важных средств сообщения между бывшими республиками. Одной из главных проблем дорожников в этих странах ближнего зарубежья оставалось недостаточное финансирование отрасли. Специалисты считали, что нужно объединиться и выработать единую политику влияния на свои правительства в целях увеличения ассигнований. В работе совета приняли участие депутат Госдумы РФ от Карелии Валентина Пивненко и сенаторы – Владимир Федоров и Виктор Степанов. Они были заинтересованы в том, чтобы дорожная отрасль в России и в нашей республике активно развивалась. Рабочий день участников встречи начался с дискуссии.

«Друг с другом обмениваешься мнениями, друг у друга чему-то учишься, мы их принимаем, они нас приглашают к себе – конечно, такое совместное общение дает результат, дает пользу», - сказал Альбек Гиззатулин, председатель Дорожного комитета РК. Совещание длилось два дня. Как наши чиновники сумели это рабочее мероприятие совместить с проходившим в те же дни 300-летием Петрозаводска, загадка. Во всяком случае, с размещением приехавших гостей в те дни были большие сложности.

Таким было 5 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.