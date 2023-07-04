Об истории главного предприятия Петрозаводска рассказали подробно

На улице Калинина двадцать лет назад состоялось открытие Музея истории Онежского тракторного завода (ныне он носит название Галерея промышленной истории Петрозаводска), старейшего предприятия республики, которому Петрозаводск обязан своим рождением.

Интересно, что музей был основан еще в 1838 году, когда завод именовался Александровским. Позже на его базе возник Олонецкий этнографический музей, давший начало современному Национальному музею (в те годы он еще назывался Краеведческим, но уже располагался на Круглой площади). Благодаря стараниям энтузиастов собственно заводской исторический комплекс возродился в 1967 году 20 века и функционировал в Доме культуры ОТЗ (который после перестройки переименовали в Экспоцентр). «В том музее, который существовал до 2000 года в Доме культуры, за тридцать с лишним лет его существования его посетило 50 тысяч с лишним человек. Мы провели 1920 экскурсий, которые зафиксированы», - рассказал Леонид Тетерин, директор музея.

Когда-то в здании, которое отдали под музей, располагался поликлиника для работников ОТЗ. И, конечно, в здании смогло разместиться гораздо большее количество экспонатов. В фондах их насчитывалось около тысячи. В залах сумели развернуть три экспозиции. Первая имела отношение к Петровскому и Александровскому периоду в истории завода. Были там уникальные вещи – например, пушечка, которой триста лет. Во втором зале находились документы и фотографии, которые рассказывали о работе предприятия после революции и во время ВОВ, когда завод ОТЗ находился в Красноярске в эвакуации. Третья экспозиция знакомила с хроникой событий последних лет.

А у Дома офицеров открылся музей военной техники. Было ее не так много, как бы хотелось, но это только начало – обещали военные. Полную экспозицию они собирались подготовить к празднованию юбилея Победы 2005 года.

Подарок городу – музей под открытым небом – задумал сделать клуб военной истории «Стягъ». Спустя два года парадный вход Дома офицеров собирались украсить десять объектов. А первые две машины доставили сюда специально уже к 300-летию Петрозаводска.

«Один из образцов этой техники – это состоящий до сих пор на вооружении гусеничный малогабаритный тягач, одна из самых удачных машин малого класса. А вторая – это бронетранспортер БТР 152, который уже снят с вооружения. Это историческая веха в развитии наших Вооруженных сил»,

- пояснил Дмитрий Шиповский, начальник Дома офицеров.

«Это десантные машины, в основном, - подхватил Александр Федосов, руководитель клуба «Стягъ». – В частности БТР-152 – это для доставки десанта. У него есть амбразуры для стрельбы. Он выполнял функции на поле боя, сдерживал танковое наступление». Эти машины должны были служить в мирных целях. Организаторы музея были рады такому их применению. Детям экспонаты тоже показались интересными. Они тут же рассказали журналистам, что машины им нравятся, потому что по ним можно лазить.

В Петрозаводске появилась новая машина «Скорой помощи» повышенной проходимости. Приобрести ее помог один из московских банков. «Газель» пригнали в город в пять часов утра, и уже в 8 утра ее вручили медикам.

Ключи от новой машины лично мэр города Виктор Масляков вручил одному из опытных водителей «Скорой» Виктору Александровичу Политову. Именно ему доверили управлять этой техникой. К своим обязанностям Виктор Александрович подошел ответственно, как и всегда: прошедшая долгий путь из Нижнего Новгорода «Газель» удивила всех своей чистотой. «О такой машине только мечтать можно», - отметил Виктор Политов.

Ее салон понравился медикам, они утверждали, что по сравнению со старыми автомашинами, в нем и просторнее, и комфортнее. Фельдшер Елена Абрамова уточнила: «Комфортнее не только нам работать на таких машинах, но и больным комфортно, когда мы их транспортируем в стационар. И скорость многое решает. Теперь мы можем быстрее добраться до больного, быстро его госпитализировать».

У новой машины, в отличие от прежних, все четыре колеса были ведущие. А значит, в любую погоду и зимой, и летом, «Газель» с легкостью заедет даже в самый непроходимый дворик нашего города, обещал водитель. Согласитесь, это совсем не лишнее, если на счету каждая секунда.

Таким было 4 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.