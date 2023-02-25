Малыши и воспитательницы детсада Петрозаводска остановили вырубку елей

Дети из детского сада с символичным названием «Лесовичок», что на Перевалке, ровно 20 лет назад во время прогулки почувствовали едкий запах дыма. Дым шел из лесного массива, который начинается прямо за забором этого садика. Оказалось, что в это время в массиве идет вырубка огромных елей. Стволы распиливали и грузили в машину. А ветки тут же сжигали.

Журналисты поспешили на зов детей и воспитателей. Когда приехали на место, там уже вместо елок торчали пеньки. Приехал туда же вызванный представитель экологической милиции. Директор детсада №114 Лидия Алферова объяснила, что ее любопытство вызвало у рубивших недовольство. Но поскольку директор еще и депутат Петросовета, ее дровосеки не смогли проигнорировать, как всех остальных, кто подходил к ним с возмущенными вопросами. Им пришлось дать кое-какие разъяснения и быстро свернуть свою деятельность.

«Я попросила документ, на основании которого производится вырубка. Мне предоставили разрешение, в котором не было ни плана вырубки, ни акта – какие деревья будут рубить. Я спросила – а как же вы выбираете деревья для вырубки? Они ответили: нам мастер показал деревья, мы их и вырубили, и не мешайте, у нас мало времени»,

- передала состоявшийся диалог Лидия Алферова.

Журналисты обратились в комбинат по благоустройству, который и занимался этими видами работ в Петрозаводске. Там сообщили, что проводят плановые рубки сухих деревьев в черте города. В лесном массиве на перевалке они вырубили сначала 7 деревьев, на следующий день 3, и больше не собираются. Почему – не сообщили. Возможно, рубка была приостановлена именно потому, что делом заинтересовалась экологическая милиция. Инспектор службы УВД Андрей Брынза сообщил: «Мы будем проводить расследование, поднимем документы – разрешалась ли вообще здесь вырубка леса. Какие были основания на вырубку. Они должны предоставить, деревья должны быть обозначены, какие нужно выпиливать».

Лидия Васильевна считала, что ни о каких сухостоях речи вообще не шло: «Здесь под маркой сухостоя я вижу такие хорошие деревья! Самое страшное, что при их вырубке погибает вся семья деревьев. То есть наш участок рядом с детским садом обречен». Кроме того, костры жечь в черте города вообще запрещено. На это замечание в комбинате по благоустройству очень удивились и заметили: «А как же ветки уничтожать?»

27 июня в день празднования 300-летнего юбилея Петрозаводска должен был открыть дверь и один из старейших музеев столицы Карелии. Бывший музей Александровского завода, а затем – Музей истории Онежского тракторного завода. Немногие знали, что именно его экспонаты послужили основой при создании и Краеведческого музея Карелии (ныне – Национальный музей).

В те дни у Леонида Тетерина – директора и единственного сотрудника музея ОТЗ – буквально не было свободной минуты. До открытия экспозиции оставалось чуть больше трех месяцев. А дел еще невпроворот. В новом помещении шел ремонт. Экспонаты были сложены в комнатах, где не лежали инструменты рабочих и строительные материалы. В фондах музея насчитывалось более полутора тысяч экспонатов.

«Мы планируем открыть в музее три зала, посвященные трем периодам. Первый – дореволюционный, посвященный периоду Петровского и Александровского заводов. Это исторический зал. У нас богатая коллекция, предметный ряд широкий», - сообщил Леонид Тетерин. Еще два зала собирались посвятить постреволюционной истории завода. Судьба завода и судьба столицы Карелии были тесно переплетены, было что рассказать. Были готовы эскизы, на которых можно было посмотреть, как будет выглядеть музей.

«Объем работы достаточно большой. Но я полагаю, что мы успеем все-таки и ремонт сделать, и оформить экспозицию», - заверил директор. В 19 веке музей Александровского завода передал все свои экспонаты в Краеведческий музей. И Леонид Тетерин надеялся, что крупнейший музей республики поможет ему в формировании экспозиции. Он запрашивал хотя бы копии или дубликаты вещей, которых не было в музее ОТЗ.

«Все прожекты зело исправно быть должны, дабы казну зряшно не разорять и Отечеству ущерба не чинить. Кто прожекты станет абы как ляпать, того чина лишу и кнутом драть велю», - так повелел когда-то Петр Первый, и его слова были увековечены на плакате. Прожект завода был нужен для истории города, и его казне убытков не нес, из бюджета Петрозаводске не взято ни копейки. Император и основатель нашего города был бы доволен.

Таким было 25 февраля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.