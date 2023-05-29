Глава РК: главный подарок петрозаводчанам – работающее предприятие

Накануне 300-летнего юбилея Петрозаводска, к которому город готовился ровно двадцать лет назад, власти республики уделили время ключевым предприятиям города. Глава Карелии Сергей Катанандов посетил ОТЗ, и прежде всего он прошел в музей предприятия (сегодня он называется Галерея промышленной истории), который должен был открыть двери для посетителей в дни празднования юбилея города. Тогда там шел ремонт, руководители музея и работники ОТЗ делали все, чтобы история завода, которая неразрывно связана со становлением города, была наиболее полно представлена в экспозиции.

Затем Глава республики прошел в цеха Онежского тракторного завода: «Мы договаривались с моими коллегами, что главный подарок петрозаводчанам должен быть такой – работающий Онежский тракторный завод. Год назад еще были огромные сомнения – сможет ли завод дожить до своего 300-летия. Сейчас предприятие действует, развивается». Новая команда руководителей ОТЗ уверяла, что будущее у завода светлое. Все собранные тогда трактора находили своего покупателя.

«Руководство внесло оживление, переломило ситуацию, - похвалил Сергей Катанандов. – Мы благодарны молодежи, которая сейчас работает здесь».

Генеральный директор ОТЗ Константин Иванов, возглавивший предприятие за год до этого, рассказал, что готовились помещения, где собирались обучать молодых рабочих. По мнению управленцев, это был хороший знак, говоривший о том, что производство развивается. Главная проблема, которую отметил Константин Иванов, это нехватка времени: «На работу времени мало. Месяц короткий. Год короткий. Вот это основная проблема. С другими мы справимся».

В карельской филармонии развернулась выставка работ мастеров из Шведской губернии Вестерботтен. С традициями народных промыслов северной Швеции петрозаводчан приехали знакомить мастера лично. Например, Клаас Хофберг унаследовал свое ремесло от деда и отца. Совершенствовал мастерство в ремесленной училище. Он любит природу, и поэтому в его творчестве доминирует тема леса. Но больше всего он любил вырезать из дерева лесных гномов. В Карелию он приехал, чтобы поделиться опытом и поближе узнать ремесла других народов: «Я ищу родство между людьми, живущими в одних климатических и природных условиях. И сейчас появилась хорошая политическая ситуация, когда мы можем обмениваться опытом. Это родство душ, родство людей могло бы быть представлено в наших будущих работах».

На выставке были представлены: резьба по дереву, плетение из бересты, ткачество. В целом все то, чем богата и Карелия. Шведские умельцы прямо в зале стругали и шили, показывали, как создают свою красоту. И посетителям выставки это очень нравилось. Мастера из Вестерботтена обещали, что ровно через месяц прямо на площади Кирова они устроят небольшую мастерскую, где каждый желающий сможет научиться делать нечто подобное.

В Театре Кукол двадцать лет назад снова поставили спектакль для взрослых. Такого не было давно. Хотя в 2003 году многие вспоминали, как стояли в очередях за билетами на спектакли «До третьих петухов» и «Беда от нежного сердца». И вот наконец-то прошла премьера «Куллерво» по эпосу «Калевала».

Наш Театр кукол славился тем, что работал тростевыми куклами. Но артисты соскучились по живой драматической игре. И не хотели прятать свой талант за ширму. «Не так часто мы обращаемся к живому плану, не так часто в наших спектаклях используется теневой театр. Это все то, чего, наверное, так не хватает нашим актерам, по чему они соскучились. И это мы решили сконцентрировать в нашей новой работе», - рассказала Елена Ларионова, тогдашний директор театра. Кроме «живого плана» (когда актеры присутствуют на сцене вместе с куклами) в этой постановке использовалась такая нетрадиционная техника, как теневой театр.

Нешуточные страсти вокруг главного героя Куллерво были хорошо известны знатокам эпоса «Калевала». В подаче художника Ильи Ершова, режиссера Любови Бирюковой и композитора Сергея Стангрита они приобрели новое звучание. Сегодня спектакль с названием «Куллерво» можно увидеть по соседству – в Национальном театре, его поставил Вячеслав Поляков.

Таким было 29 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.