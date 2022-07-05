В России приняли изменения, заставившие призадуматься прокурора

С 1 июля 2002 года в России вступил в силу новый Уголовный кодекс. Задуматься о том, как быть дальше в новых условиях, пришлось не только преступникам, но и тем, кто из сажает за решетку. В частности журналисты обратились за комментариями к Артуру Парфенчикову, который в те годы был прокурором Петрозаводска: «Он и не доработан, и не проработан. Есть недоработки с точки зрения идеологии уголовного процесса, соответствия Конституции, соответствия определенным международно-правовым нормам. В нем есть технические непонятные процедуры, то есть – констатация нормы дают, а как ее реально исполнять, никто не знает. Есть стилистические ошибки. Видимо, главы УК готовили разные люди. Даже одни и те же понятия по-разному в кодексе называются! Чувствуется, что кодекс сырой».

В довольно объемном репортаже журналисты постарались рассказать обо всех деталях подробнее. В этом им как раз помог Артур Олегович. Итак, новый кодекс заметно отличался от прежнего. Например, начиная с 1 июля следователи не имели права самостоятельно задержать подозреваемого в совершении преступления. А также произвести обыск, допросить свидетелей. На это требовалась санкция прокурора.

«Выехали в Соломенное по заявлению, следователь определил – да, надо работать. Но теперь, прежде чем работать, им нужно вернуться, получить у прокурора согласие на возбуждение уголовного дела, и ехать обратно. А если прокурор не на месте находится? Может, он на Птицефабрике по серьезному происшествию», - задавался вопросами прокурор города.

Подозреваемый до получения санкции на арест теперь содержится под стражей не трое суток, как раньше, а двое. По мнению Артура Парфенчикова, 48 часов – это мало. Придется искать выход, возможно, перенимая зарубежный опыт, сказал он: «Если взять Голландию, у них там интересно сделано, что срок начинает исчисляться с 9 часов утра, ночь не учитывается».

По новому кодексу ряд прокурорских функций были переданы суду. Например, санкционирование ареста. Подобная норма принята во многих странах. Осталось научиться на практике применять то, что гладко изложили на бумаге. Ведь на принятие решения судьям выделили всего 8 часов: «Вот как суд за 8 часов все это решит? И назначит заседание, и уведомит стороны, и обеспечит защитника. Вот если не явился защитник за эти 8 часов, что делать?»

Появились в новом УК и странности. Якобы время окончания следствия сможет определять сам виновный: «Мы человека можем предать суду фактически только с его согласия. Почему? После окончания предварительного следствия мы ему предъявляем материалы уголовного дела для ознакомления. Если по старому УПК мы могли как-то ограничить его, то по новому ограничений по времени нет. То есть теперь можно и пять лет читать, и больше».

Но несмотря на нарекания, были в новом кодексе и плюсы, которые Артур Олегович отметил с удовольствием: «Целый ряд глав написан замечательно. С учетом нюансов. Для нас, как для специалистов, мы нашли много вещей, которые облегчают». В новом кодексе больше внимания уделили защите свидетелей. Показания они могли давать под псевдонимом. А в будущем собирались и опознание подозреваемых сделать через стекло. Постарались и соблюсти конституционный принцип неприкосновенности жилища. Если нет санкции судьи, следователь может осмотреть жилье только с разрешения жильцов. Новый кодекс также гарантировал право на реабилитацию оправданного судом человека, возмещение морального и материального ущерба, извинения прокурора. С 2003 года решено было ввести суды присяжных. Таким образом нашу судебную систему собирались приблизить к мировым стандартам.

Журналистам летом 2002 года представили нового директора Онежского тракторного завода. Он сам рассказал подробности своего назначения, а также о планах. Новому директору Константину Иванову на тот момент было всего 32 года. Он закончил Белорусский государственный экономический университет, успел жениться, воспитывал сына.

С 1993 года Иванов возглавлял компанию «ИнАвтомаркет», которой принадлежали 20% акций ОТЗ. В дальнейшем он собирался увеличить пакет, выкупив акции у «Энергомашкорпорации», она владела 10% акций. Самый же большой пакет оставался у правительства республики. Были акции у организации «Ветеран», у физических лиц. Учитывая такую расстановку сил, был сформирован новый совет директоров. «В совет директоров входят три представителя от правительства, три представителя «ИнАвтомаркета», один от фонда «Ветеран», входит туда и Николай Михайлович Волнухин, входит туда от физических лиц – Анатолий Вересов от совета ветеранов».

Совет единогласно выбрал директором Константина Иванова, который уже пообещал вскоре сформировать новое правление завода. Но от старого потенциала отказываться был не намерен. Он подчеркнул, что и бывший генеральный директор Николай Волнухин останется в правлении и будет продолжать работать. Что касалось производства, то новый директор собирался придерживаться существующих планов. Годовой был сверстан. Кроме того, существовала антикризисная программа на три года.

«Мы будем искать варианты и тракторной, и не тракторной продукции. Увеличивать объемы производства, будут сокращаться издержки, у предприятия появятся доходы». Ставку в работе Константин Иванов делал на интеллектуальные возможности и четкую организацию. Учитывая то, что он был тогда руководителем шахматной федерации Беларуси, этих качеств ему было не занимать.

Таким было 5 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.