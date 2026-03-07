Спорткомплекс в поселке Карелии оказался под угрозой закрытия 

Текст: Елена Малишевская, фото: Ирина Митрофанова

4 марта в поселок Пяозерский приехала делегация представителей Министерства образования Карелии и районной администрации. Поводом для визита и встречи с общественностью стало возможное закрытие местного спортивного комплекса. Об этом нашей редакции рассказали жители поселка. Они, мягко говоря, негодуют: в спортивном ангаре занимаются и дети, и взрослые, это единственное место в поселке городского типа для активного отдыха. Причиной закрытия спорткомплекса власти называют аварийность здания, но пяозерцы уверены: дело не в этом.

«Просим вас о помощи! Лоухская районная администрация в очередной раз хочет закрыть наш спортивный комплекс из-за нерентабельности его содержания»,

- написали в Заксобрание Карелии жители Пяозерского.

Наша редакция связалась с учителем физкультуры в поселке Пяозерский Ириной Григорьевной Митрофановой. Она рассказала, что в 2018 году уже поднимался вопрос о закрытии спорткомплекса. Но тогда ученик Пяозерской средней школы (ныне уже студент) Иван Сербушка обратился с письмом к президенту России с просьбой найти решение,чтобы сохранить этот спортивный объект.

Весной 2019 года Ивана вызывали в Петрозаводск в рамках рассмотрения обращения к президенту В.В. Путину: на встрече обсуждался вопрос ремонта спортивного комплекса. Срок исполнения поручения правительству Карелии на тот момент указывался - осень 2019 года. Далее вся информация, включая перенос сроков исполнения, отражалась на сайте обращений граждан. Обращение Ивана Сербушка с 2019 по 2025 год обновлялось около 15 раз. На протяжении всего времени в статусе обращения указывалось, что «ведется разработка ПСД» (проектно-сметной документации). В итоге, вместо того чтобы отремонтировать спорткомплекс, выделили средства на ремонт школьного зала Пяозерской средней школы. Размер школьного зала - примерно 9 на 18 метров. Жителям поселка теперь там предлагается проводить все спортивно-массовые мероприятия.

«Насколько я знаю, звонили Ивану Сербушка из министерства образования и спорта Карелии и предложили такой вариант: мы отремонтируем школьный зал, а ты заберешь свое обращение президенту. И он, рассчитывая хоть на какой-то положительный результат, согласился. Но школьный зал никак не может быть заменой спорткомплексу - он маленький»,

- рассказала нам Ирина Митрофанова.

А между тем, жители поселка не сидели без дела: в сентябре 2025 года они (в основном, выпускники местной школы) собрали средства в размере 250 тысяч рублей на ремонт крыши и пола большого зала спорткомплекса.

«На данный момент спорткомплекс не находится в аварийном состоянии: дети и взрослые активно посещают спортивные мероприятия (баскетбол, волейбол, футбол, лыжная секция), а также занимаются в тренажерном зале. И это хотят у нас все отнять!»,

- говорится в коллективном обращении жителей Пяозерского.

Учитель физкультуры Ирина Митрофанова рассказала, что спорткомплекс представляет собой два зала: большой - примерно 560 квадратных метров, малый - 380. В большом занимаются футболом, волейболом, баскетболом, здесь располагается лыжная секция. В малом установлены тренажеры, перекладины, другие спортивные снаряды. Оба зала пользуются большой популярностью у жителей Пяозерского. Часть занятий проходит бесплатно, часть - в рамках предоставления платных услуг. Но цены более чем щадящие: 100 рублей для взрослых, 50 - для детей.

«Конечно, я понимаю, с такими ценами полностью содержание спорткомплекса не покрыть. Всё подорожало - электричество, отопление. Но нельзя у людей отнимать возможность заниматься спортом и физкультурой»,

- подчеркивает Ирина Митрофанова.

Администрация Лоухского района сообщает, что специалисты РГЦ «Недвижимость» провели обследование здания спорткомплекса и рекоменудуют «признать его аварийным и подлежащим сносу». Жители Пяозерского не хотят верить в такие формулировки. Тем более, они сами видели, как «комиссия обследовала здание»: приехала одна девушка из РГЦ «Недвижимость», походила, пофотографировала на свой телефон.

Каковы итоги приезда чиновников 4 марта в Пяозерский? Ангар пока не сносят и не закрывают. Собираются обратиться к специалистам минстроя Карелии с просьбой провести еще одно обследование спорткомлекса. Жители поселка рады, что начали шумиху в СМИ. Говорят, что без нее ангар уже давно закрыли бы по-тихому.