07 марта 2026, 12:38
Глава Карелии оценил выступление ансамбля «Кантеле» на федеральном шоу

Артур Парфенчиков восхитился пением наших землячек
Ансамбль Кантеле на шоу
фото: скриншот с видео

100 из 100! «Кантеле» покорил жюри программы «Ну-ка, все вместе! Хором!» на телеканале «Россия-1»! Только восторженными словами глава Карелии Артур Парфенчиков оценил выступление вокальной группы «Кантеле» на федеральном телешоу. И призвал всех земляков посмотреть их триумфальное выступление. 

 

"Участие в популярном телевизионном проекте стало для нашего национального коллектива настоящим триумфом. Артисты представили музыкальную композицию "Песни над водой", которая произвела на жюри и зрителей ошеломляющее впечатление!"

- написал на своей странице в ВК Артур Парфенчиков. 

Ранее мы рассказывали, как драматично сложился финал этого эфира. 

