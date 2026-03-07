Глава Карелии оценил выступление ансамбля «Кантеле» на федеральном шоу

100 из 100! «Кантеле» покорил жюри программы «Ну-ка, все вместе! Хором!» на телеканале «Россия-1»! Только восторженными словами глава Карелии Артур Парфенчиков оценил выступление вокальной группы «Кантеле» на федеральном телешоу. И призвал всех земляков посмотреть их триумфальное выступление.

"Участие в популярном телевизионном проекте стало для нашего национального коллектива настоящим триумфом. Артисты представили музыкальную композицию "Песни над водой", которая произвела на жюри и зрителей ошеломляющее впечатление!"

- написал на своей странице в ВК Артур Парфенчиков.

Ранее мы рассказывали, как драматично сложился финал этого эфира.