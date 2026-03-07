Район Карелии может остаться без единственной муниципальной бани

Когда-то в поселке Лоухи было три муниципальных бани, сейчас осталась одна. Её двадцать лет назад отдали в аренду местному жителю, сейчас, в виду серьезной болезни, он не справляется с обслуживанием бани, хочет ее закрыть. Жители поселка бьют тревогу и пытаются достучаться до властей.

У Гарика Грачиковича Галстяна - так зовут человека, который взял баню в аренду, не хватает ни средств, ни сил. Всё его время и финансы сейчас уходят на поездки к врачам и лечение серьезного заболевания. Он и рад содержать баню и дальше, но пока не может, говорят жители поселка.

«А мы очень хотим чтобы баня и дальше работать могла! Вопрос вот в чём: раз баня одна на районе, то можно ли часть обеспечения возложить на администрацию нашего поселка? Хотя бы снабжение дровами раз в месяц по машине. Для администрации это не сложно, и стоит не так много. А для человека, что управляет баней, помощь будет отличная. Именно помощь. Потому что баня очень нужна нам жителям нашего поселка»,

- пишут жители поселка Лоухи.

Наша редакция связалась с Гариком Грачиковичем, и он подтвердил, что баня может закрыться. Он вложил в нее много средств, ремонтировал ее, благоустраивал, но сейчас наступил предел. Раньше она работала четыре раза в неделю, а теперь только два: по субботам женский жень, по воскресеньям - мужской.

