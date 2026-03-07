В Карелии ждут новую партию вакцины против клещевого энцефалита

В этом году жители Карелии очень активно прививаются против клещевого энцефалита. В предыдущие годы, несмотря на все призывы, иммунизация шла инерционно, сообщает региональный минздрав С учетом сложных случаев заболевания в прошлом году предполагалось повышение спроса на вакцину и закупили ее больше. Но и этих доз не хватило. Вакцина закончилась уже через две недели.

Вакцинация против клещевого энцефалита не включена в национальный календарь профилактических прививок, которые делаются бесплатно и вакцина для которых закупается централизованно по линии Минздрава России за счет средств федерального бюджета. В Карелии вакцина ежегодно закупается за счет средств республиканского бюджета.

В 2026 году вакцина закуплена только для бесплатной вакцинации и ревакцинации детей 3-17 лет в пределах выделенного финансирования – 10 000 доз. Взрослых этой вакциной бесплатно не прививают.

В связи с большим спросом на эту вакцину принято решение закупить дополнительную партию – еще 10 000 доз. О времени поступления вакцины в минздраве обещают проинформировать дополнительно.