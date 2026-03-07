07 марта 2026, 13:24
Расселенный дом в Петрозаводске отдали пожарным для тренировок
Пожарные из России, Сербии, Беларуси и Армении провели совместную тренировку в Петрозаводске
фото: МЧС Карелии
Интернациональные учения пожарных МЧС прошли в Петрозаводске. В них приняли участие спасатели из России, Сербии, Беларуси и Армении. Мэр столицы Карелии Инна Колыхматова предоставила для тренировок расселенный дом на улице Луначарского.
Проведя предварительную проливку здания, пожарные в специальной ёмкости сделали дымовую завесу, чтобы по поведению дыма посмотреть на то, как при помощи специальных технических средств и принципов можно выводить продукты горения и горячий воздух наружу при помощи вытяжных каналов.
Полученные знания способствуют повышению безопасности тех, кто занят в тушении пожара, а также улучшают видимость в зоне работы звеньев, уверяют в МЧС.
