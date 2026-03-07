Массовый лыжный марафон сегодня стартовал в Петрозаводске

Утром 7 марта в Петрозаводске стартовал традиционный Карельский лыжный марафон, собравший на трассе «Фонтаны» более 700 участников из разных регионов России: Свердловской, Челябинской, Псковской, Архангельской, Мурманской и других областей, Бурятии и Мордовии, а также многих районов Карелии и, конечно, Петрозаводска. Только из Екатеринбурга в столицу Карелии приехала команда из 11 лыжников, сообщает Дирекция спорта Петрозаводска.

Три дистанции на выбор - такие возможности у лыжников марафона. И самое интересное, что больше трехсот из них решили преодолеть 50 километров.

Сегодня - свободным стилем. Остальные из 700 бегут 25 и 12,5 км. Завтра - классика.

Организаторы марафона пожелали всем участникам боевого настроя и везения. А лыжниц поздравили с наступающим 8 марта.