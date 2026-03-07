Актриса сериала «Склифосовский» погибла в ДТП вместе с дочерью

Смертельная авария произошла поздно вечером в среду, 4 марта, в Мордовии. Водитель автомобиля «Рено», двигаясь в сторону Москвы, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной «Луидор». В результате 45-летняя пассажирка «Рено» умерла на месте аварии до приезда скорой помощи, 15-летняя девочка скончалась в больнице. Сегодня стало известно, что жертвами столкновения автомобилей стали актриса Екатерина Ведунова и ее дочь Элина Найт.

Пресс-служба МВД показала кадры с места смертельного ДТП. Погодные условия были очень сложными.

Екатерина Ведунова хорошо знакома зрителям по работам в популярных сериалах: «Склифосовский», «Универ. Новая общага», «СашаТаня», а также картины «Годунов» и «Чернобыль». Всего в фильмографии Екатерины 11 кинопроектов.

Коллеги характеризовали ее как позитивного и харизматичного человека.