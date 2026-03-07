Упавший с камневоза камень только чудом не убил людей в Петрозаводске

В районе Сулажгорского кирпичного завода на повороте главной дороги упал камень с камневоза. Об этом рассказал подписчик паблика «Подслушано в ПТЗ/Петрозаводск». Если бы рядом был автомобиль, трагедии было бы не миновать.

"Хорошо, не было встречки. Иначе повторилась бы история, которая недавно произошла в селе Шокша, где в результате опрокидывания лесовоза погиб человек. А камневозы там ездят ежедневно 24/7. Очень страшно самими то ходить по обочинам. А уж что про детей говорить. Итак, кто должен следить за качеством крепления груза?",

- задает вопрос автор поста.

