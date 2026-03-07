Праздничное воскресенье в Карелии будет теплым

Затра, 8 марта в Карелии ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. На дорогах гололедица.

Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1, -6°С, на севере и востоке местами -11,-16°С, днём -2, +3°С, местами -5,-10°С.

В Петрозаводске также облачно с прояснениями. Ночью небольшой, днем умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью -2,-4°С, днём 0,-2°С, вечером понижение до -8°С. Атмосферное давление будет расти.