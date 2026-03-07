07 марта 2026, 16:42
Праздничное воскресенье в Карелии будет теплым
Прогноз погоды на завтра, 8 марта
фото: Петрозаводск говорит
Затра, 8 марта в Карелии ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. На дорогах гололедица.
Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1, -6°С, на севере и востоке местами -11,-16°С, днём -2, +3°С, местами -5,-10°С.
В Петрозаводске также облачно с прояснениями. Ночью небольшой, днем умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный.
Температура воздуха ночью -2,-4°С, днём 0,-2°С, вечером понижение до -8°С. Атмосферное давление будет расти.