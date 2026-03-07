Пожарные оказали помощь пострадавшим от огня в Карелии

Пожарные ликвидировали пожар в жилом доме в Медвежьегорске. 7 марта в 14:10 по системе 112 поступило сообщение о пожаре в четырехквартирном деревянном доме, сообщил Госкомитет Карелии по безопасности населения.

На место происшествия выехали ПЧ-15 по охране г. Медвежьегорск и ПЧ-31 по охране пгт. Пиндуши. Также помощь оказали пожарные Пожарного поезда. Они протянули три ствола воды и протянули магистральную линию от гидранта. Работали два звена ГДЗС.

Ликвидация пожара состоялась в 14:50. В результате возгорания пострадала веранда и одна из квартир, огнем также повреждено чердачное помещение.

Пострадавшим оказана помощь на месте, от госпитализации отказались.