Театр драмы «Творческая мастерская» подготовил подарок для милых дам

7 и 8 марта на сцене«Творческой мастерской» пройдут показы очередной премьеры. Это будет мартовский капустник «О чем молчат мужчины» (12+), который, по уже устоявшейся традиции, создали сами актеры совместными усилиями специально к весеннему празднику.

Автор инсценировки и режиссер – заслуженная артистка Карелии Виктория Фёдорова, хореограф – Руслан Арифуллин. Жанр спектакля обозначен как «перевёртыш в одном размышлении» - что бы это ни значило.

«Мы накануне были на сдаче спектакля. Это просто взрыв шуток! У меня щеки болят до сих пор. Какие же они талантливые, как же это весело, понятно, близко, тонко. Так здорово в праздник получить такой подарок!»,

- рассказала наш корреспондент Марина Бедорфас.

Авторы капустника задаются вопросами: о чем молчат мужчины? О чем на самом деле они говорят? Какие бывают типы женщин? Как найти контакт друг с другом? Спойлер - ответов создатели постановки не нашли!

Это второй спектакль-капустник, который, скорее всего, войдет в постоянный репертуар театра после невероятно успешного «О чем говорят женщины?», поставленного актерами так же – к празднику - три года назад (он идет до сих пор).