«Властелины трех колец» навели в Петрозаводске порядок к юбилею

Вместе с сотрудниками администрации ровно двадцать лет назад мэр Петрозаводска Виктор Масляков объехал город, чтобы убедиться: столица Карелии будет готова встретить гостей в свой юбилей, в июне 2003 года городу исполнилось 300 лет.

Первое, что увидят гости, приехавшие в Петрозаводск на автомобиле, это объездная дорога. Чтобы не испортить впечатление от города, и дорогу, и находящийся рядом пост ГИБДД решили тоже привести в порядок. Облагородить было необходимо и городские дорожные развязки.

«Наши эти три круга должны быть лицом города», - приказал мэр. И три городских кольца ко Дню города порадовали не только свежей травкой, но и новым оформлением рекламного пространства. Кольцо на Древлянке собирались сделать на одну полосу движения шире. В рамках празднования юбилея собирались сделать подарок каждому из микрорайонов города. Для жителей Ключевой обещали вот какой подарок – организацию троллейбусного движения. К осени обещали расширить улицу Лыжную, соединив Кукковку и Ключевую. Так что добираться в один из отдаленных районов станет значительно легче, обещали власти.

Благотворительному фонду «Милосердие» исполнилось в 2003 году пять лет. Все это время фонд опекал бездомных и неимущих, обеспечивал бесплатными обедами детей из многодетных и малообеспеченных семей. Только к весне 2003 года у фонда появилось свое помещение. Так родилась благотворительная столовая по адресу: улица Краснофлотская, 16.

Каждый день фонд кормил горячими обедами около ста человек. В основном это были дети из пяти школ Первомайского района. Раньше фонду для своих благотворительных обедов приходилось арендовать зал в ресторане «Тройка». В конце 2002 года администрация города нашла для фонда другое помещение. Благодаря ремонту, который был проведен на деньги спонсоров, столовая постепенно превращалась в детский центр, где можно было не только поесть. К тому времени председателем фонда была избрана Алла Шорохова, хорошо известный петрозаводчанам директор Хлебокомбината: «Это своего рода центр, где дети занимаются и лепкой с преподавателем. И кроме того, теперь мы имеем возможность с детьми заниматься – как клуб по интересам». Большинство родителей этих школьников даже не знали, где обедают их дети. Списки составляли учителя. А фонд «Милосердие» не требовал никаких дополнительных справок. Конечно, составлялись предварительные списки, а возможности самого фонда не были безграничны. Но ни один ребенок, пришедший на Краснофлотскую, 16, не ушел оттуда голодным.

Одно из самых загадочных животных – кот – стал предметом творческих размышлений художников Петрозаводска. Они придумали несколько десятков котов, которые стали экспонатами выставки Дома куклы. Причем, все нарисованные, связанные и вылепленные кошки были удивительно похожи на людей.

Не только сами животные стали предметом пристального внимания художников, но и все атрибуты кошачьего мира. Их подушки, кормушки и прочая.

«Кошка – это личность. У нее можно много чему научиться, - так считала руководитель галереи «Дом куклы» Мария Бабаева. – Очень часто даже в литературе людям приписываются какие-то кошачьи черты. А кошкам, наоборот, людские. Это взаимодействие мы попытались на нашей выставке раскрыть».

Кошки вдохновляли и профессиональных художников, и доморощенных. Анна Некрасова представила несколько странных, но стильных картин. У Маргариты Юфа кошка была всего одна, зато ее дочь Антонина придумала целый кошачий город. Ольга Олонцова, создавая своего кота, когда-то впервые применила оригинальную технику – раскрашивать текстильные игрушки акриловыми красками. И благодаря этому приему появился целый Мургород. Населяющих его котов-мурмиков сделали ученики Школы кукольного дизайна. Неисповедимы пути кошачьи! В фантазиях художников они дружили с мышками, даже жениться на них. На выставке, которой дали название «Катавасия», были необычны не только экспонаты – даже фуршет был таков, чтобы понравиться семейству кошачьих. Желающие могли выпить молока и полакомиться любимыми кошачьими закусками.

Таким было 8 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.